Kazimierz Pietrzyk był legendą polskiej siatkówki. Przez wiele lat kierował kędzierzyńską spółką Mostostalu Zabrze. W 1994 roku dzięki niemu powstał samodzielny Klub Sportowy Mostostal Zabrze (później przemianowany na ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), którym kierował do 2012 roku. Pod jego wodzą zespół odniósł spore sukcesy na arenie polskiej i europejskiej (3 miejsce Ligi Mistrzów w 2003 roku).

Nie żyje Kazimierz Pietrzyk. "Jeden z najważniejszych, niekwestionowana legenda"

Kazimierz Pietrzyk w 2000 roku był jednym z inicjatorów powstania profesjonalnej Polskiej Ligi Siatkówki (dziś PlusLiga).

Pietrzyk w latach 2001-2005 był posłem ziemi opolskiej. "To dzięki niemu miasto pozyskało pieniądze, które pozwoliły w miejscu rozpoczętej budowy krytego lodowiska, wybudować Halę Widowisko-Sportowaą Azoty, w której najlepsza drużyna Europy gra do dzisiaj" - czytamy na stronie Telewizja Kędzierzyn-Koźle na Facebooku.

"Kazimierz Pietrzyk to niekwestionowana legenda kędzierzyńskiej siatkówki oraz jeden z najważniejszych ludzi w historii rozwoju siatkówki ligowej w Polsce" - podkreśla portal tauronliga.pl.

Pietrzyk zajmował się też polityką.

"Od 1967 do rozwiązania należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W III RP związał się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej... Pracował w Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji oraz Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. W 2015 z ramienia Zjednoczonej Lewicy kandydował do Senatu (zajmując przedostatnie, 6. miejsce w okręgu), a w 2018 z listy SLD Lewica Razem do sejmiku opolskiego (również bez powodzenia)" - pisze Wikipedia.

Pietrzyk zmarł w wieku 83 lat po długiej chorobie.

