Fornal opowiedział, jak wyglądają jego relacje z bratem. "Nigdy"

Przełomowym momentem w karierze Tomasza Fornala był dwumecz z Zenitem Kazań w Lidze Mistrzów w 2020 roku, kiedy 22-letni wówczas przyjmujący dominował na tle siatkarskiego giganta. Od tamtego czasu piął się w górę, aż uzyskał status czołowego siatkarza w Polsce, a może nawet na świecie. Od przyszłego sezonu Fornal będzie występował w tureckim Ziraat Bankasi Ankara, które uczyni go jednym z najlepiej zarabiających zawodników globu.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak wspomina spotkanie z Urbanem. Co za historia!

Tomasz Fornal o bracie. Powiedział, jakie są ich relacje

Na boiskach siatkarskich od lat obserwujemy też Jana Fornala. To o dwa lata starszy brat Tomasza, który miał okazję występować m.in. w Projekcie Warszawa (wtedy jeszcze Verva Warszawa Orlen Paliwa) oraz VfB Friedrichshafen, a w przyszłym sezonie będzie zawodnikiem włoskiego Virtus Volley Fano. W trakcie programu "Godzina Zero" na Kanale Zero młodszy z braci został zapytany, czy chciałby kiedyś zagrać z Janem w jednej drużynie.

- Chciałbym, jak najbardziej. Mieliśmy okazję grać razem w czasach gimnazjalnych, kiedy chodziliśmy do tej samej szkoły. Ale to jest trochę inne granie niż seniorskie. Mieliśmy też okazję grać przeciwko sobie, kiedy ja byłem w Jastrzębskim Węglu, a on w Projekcie Warszawa. Więc chciałbym z nim kiedyś zagrać w jednej drużynie. A relacje mamy super - stwierdził Fornal.

Po chwili siatkarz dodał jeszcze: - On pojechał do Włoch, do drugiej ligi siatkarskiej. I też karierę robi. Ale niejeden brat na jego miejscu mógłby zazdrościć, że ja gram w reprezentacji. Mimo tego nigdy nie poczułem od niego takich emocji, jakichkolwiek uszczypliwości. Zawsze mnie wspiera, zawsze mi pomaga i do mnie dzwoni. Jeśli bym czegoś potrzebował, to wiem, że mogę się do niego odezwać i on zrobi wszystko, żeby było super.

ZOBACZ TEŻ: Grbić nawet nie czekał do końca. Oto co zrobił na oczach 10 tys. ludzi

Obecnie Tomasz Fornal wraz z kadrą Polski przygotowuje się do mistrzostw świata na Filipinach. Biało-Czerwoni pierwszy mecz w ramach tego turnieju rozegrają 13 września. Ich rywalem będzie Rumunia.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU