Fornal mówi wprost: "To jest przegięcie pały"

Tomasz Fornal w ostatnich latach wyrósł nie tylko na jednego z najlepszych, ale najpopularniejszych polskich siatkarzy. Kibiców przyciąga do niego m.in. jego luźny styl bycia, charakter oraz otwartość. 27-latek nigdy nie unikał kontaktu z fanami, o czym świadczyło również jego zamiłowanie do streamowania. Podczas transmisji na "Twitchu" nie tylko grał, ale wchodził w interakcje oraz żartował z widzami.

Tomasz Fornal i streamerzy. Wypowiedział się na temat ulubionych i nielubianych

W piątek Fornal był gościem Krzysztofa Stanowskiego w programie "Godzina Zero". W trakcie obszernej rozmowy 27-latek wytłumaczył, jak to się stało, że wszedł w świat streamów.

- Mnie to zawsze jarało. Zawsze chciałem być streamerem i youtuberem, kiedy byłem mały. Oglądałem "Rocka" i "Roja". To były osoby, które były dla mnie takimi wyroczniami. Teraz młodsza widownia ma inne wyrocznie. Ale to było moje marzenie. Ja gram, a ktoś mnie ogląda. Założyłem więc kanał na Twitchu - opowiadał polski siatkarz.

Chwilę później wicemistrz olimpijski został poproszony przez Stanowskiego o wymienienie trzech ulubionych streamerów. Oraz trzech, za którymi nie przepada.

- Taku, Nitro i... ekipa Bungee - zaczął Fornal. - Jak ktoś z nich streamuje, to zawsze fajnie się ogląda i jest fajny "vibe". A trzech nielubianych? Nikt mi do głowy nie przychodzi, bo nie oglądam, jak ktoś nie sprawia mi przyjemności. Ale może ci patostreamerzy, co robią streamy z mamą i tak dalej. Magical? Tak, powiedzmy, że on. To jest przegięcie pały. [...] Była też historia ostatnio, że jakiś streamer upił dziewczynę. To jest przegięcie - podsumował siatkarz.

Obecnie Fornal wraz z reprezentacją Polski przygotowuje się do mistrzostw świata na Filipinach. Biało-Czerwoni pierwszy mecz na tym turnieju rozegrają w przyszłą sobotę, 13 września. Ich rywalem będą siatkarze z Rumunii.

