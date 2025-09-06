Reakcja Nikoli Grbicia mówi wszystko. "Nie lubi"

W przyszłą sobotę, 13 września reprezentacja Polski siatkarzy rozpocznie mistrzostwa świata, które rozgrywane będą na Filipinach. Biało-Czerwoni będą walczyć o czwarty z rzędu medal na MŚ po dwóch złotach (2014 i 2018) oraz srebrze (2022). Polacy będą oczywiście jednym z głównych kandydatów do wygrania imprezy.

Wymowna reakcja Nikoli Grbicia na tort urodzinowy

W sobotę, 6 września reprezentacja Polski siatkarzy wyruszyła na Filipiny. W oczekiwaniu na samolot doszło do miłego zdarzenia. W pewnym momencie w sali, gdzie była kadra, otworzyły się drzwi i pojawił się w niej pan z tortem. Był on dla Nikoli Grbicia, trenera reprezentacji Polski, który tego dnia świętuje 52. urodziny. Selekcjoner nie dowierzał i aż złapał się za głowę, a jego zawodnicy śpiewali głośno: sto lat, sto lat.

"Ta reakcja" - napisał krótko w mediach społecznościowych znany miłośnik siatkówki Jakub Balcerzak.

Reakcję Grbicia skomentowali internauci, którzy uważają, że innej reakcji nie można było się spodziewać, bo trener jest skromnym człowiekiem.

"Chyba nie lubi być w centrum wydarzeń, ja mam podobnie, wiec go rozumiem", "Jeśli kiedykolwiek zareaguje inaczej, to uznam po prostu, że go podmienili", "W stylu, no trudno, przeżyje to" - to jedne z niektórych komentarzy.

Polacy w fazie grupowej mistrzostw świata zagrają z Rumunią (13 września, godz. 15.30 czasu polskiego), Katarem (15 września, godz. 15.30) i Holandią (17 września, godz. 12).

Tytułu mistrzowskiego na Filipinach bronić będą Włosi, którzy trzy lata temu na turnieju rozegranym w Polsce i Słowenii pokonali w finale 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20) Biało-Czerwonych.

