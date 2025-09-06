25:16 i się zaczęło. To był show jednej zawodniczki. Oto pierwsze finalistki MŚ!

Obecność Turcji i Japonii w półfinale siatkarskich mistrzostw świata nie była żadnym zaskoczeniem. To jedne z najlepszych drużyn świata, które zajmują odpowiednio czwarte i piąte miejsce w rankingu FIVB. Obie łatwo wygrały swoje grupy mistrzostw świata. Następnie Japonki pokonały w fazie pucharowej 3:0 gospodynie z Tajlandii oraz 3:2 Holandię. Z kolei Turcja wygrała 3:0 ze Słowenią i 3:1 z USA.
Największą gwiazdą półfinałowej rywalizacji była bez wątpienia Melissa Vargas. Dlatego podopieczne Daniele Santarelliego miały mało wyrafinowany plan na ten mecz, który polegał na kierowaniu jak największej liczby piłek do Kubanki z tureckim paszportem. Ta zaś miała bombardować Japonki atakami, korzystając z ogromnego zasięgu.
Ich problem polegał jednak na tym, że Vargas zupełnie nie mogła się wstrzelić. Spora w tym była zasługa Japonek, które popisywały się świetnymi obronami. Z kolei w ofensywie ich techniczna siatkówka, polegająca na grze długich wymian sprawiała, że dominowały w pierwszym secie. Ostatecznie wygrały go aż 25:16.
Drugi set miał zgoła odmienny przebieg na tablicy wyników. Wszystko to za sprawą - jakżeby inaczej - Vargas, której koleżanki grały jeszcze więcej piłek. Ale co dla samej zainteresowanej było najistotniejsze, atakująca otrzymywała je na wyższym pułapie. Japonki po prostu nie miały warunków fizycznych, by odeprzeć wiele z tych piłek. Turcja drugiego seta wygrała aż do 17, a wiele o jego przebiegu mówi statystyka 25-latki. 14 zdobytych punktów, 12 z ataku, 71% skuteczności wykończenia akcji. To był teatr jednej aktorki.
Set numer trzy na początku zwiastował, że kibice zgromadzeni w hali w Bangkoku w końcu zobaczą wyrównaną rywalizację na przestrzeni jednej partii. Tak było do stanu 11:10 dla Turcji. Później jednak podopieczne Santarelliego dołożyły świetną, agresywną zagrywkę, którą ustawiły grę. Ostatecznie uciekły Japonkom na tablicy wyników aż do wyniku 21:11, właściwie rozstrzygając losy seta. Spora była w tym zasługa Vargas, ale tym razem ważne punkty zdobywały także Eda Erdem czy Zehra Gunes.
Czwarta partia była z perspektywy Japonek grą o życie, przedłużenie marzeń o awans do finału. Japonki, dopingowane przez liczną rzeszę swoich fanów, wzniosły się na wyżyny własnych umiejętności. Z kolei rywalki grały tak jakby doszło do nich jak blisko znajdują się meczu o złoto. W efekcie coraz częściej zaczęły się mylić, w czym szczególnie "wyróżniała" się Ebrar Karakurt. Do kuriozalnej sytuacji doszło przy piłce na 23:21 dla Japonii, gdy arbiter spotkania sprawdził, czy piłka przez nią zagrana dotknęła japońskiego bloku przed wyjściem na aut. Kiedy się tego nie dopatrzył, Turczynki zupełnie bez sensu poprosiły o swój challenge tej samej sytuacji.
Później Karakurt ponownie pomyliła się w ataku, więc wydawało się, że obejrzymy tire breaka. Wtedy jednak siatkarki z Turcji ponownie zaczęły grać do niezawodnej Vargas. Dzięki temu na tablicy wyników mieliśmy remis, następnie siatkarki znad Bosforu wyszły na prowadzenie 26:25, a mecz zakończył się pomyłką Japonii w ataku. Tym sposobem Turcja awansowała do meczu o złoto i uczyniła to całkowicie zasłużenie.
Finałowymi przeciwniczkami Turcji będzie zwycięzca pary Włochy - Brazylia. Ten mecz odbędzie się w niedzielę 7 września o godzinie 14:30 polskiego czasu.
