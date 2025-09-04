Gwiazda reprezentacji Polski szokuje wyznaniem. "Nie chciałem grać w kadrze"

Norbert Huber przeżył ostatnio trudny okres. 383 dni - tyle dokładnie czekał na kolejny występ w barwach reprezentacji Polski, od kiedy założył na szyję srebrny medal olimpijski w Paryżu. Siatkarz ma za sobą trzyipółmiesięczną przerwę w grze. Podczas półfinału Ligi Narodów nabawił się przecież pechowej kontuzji, kiedy dostał piłką w oko. Potem miał jeszcze do zrealizowania zaplanowaną już wcześniej operację przegrody nosowej, a następnie stopniowo wracał do intensywniejszej aktywności fizycznej. Ostatecznie został jednak powołany do kadry na mistrzostwa świata.

Lider kadry wyznał. "Stałem przed lustrem i mówiłem, że nie chcę grać w reprezentacji"

Huber nie wierzył, że będzie w stanie grać w reprezentacji Polski. - Pod koniec sezonu ligowego i na początku sezonu kadrowego nie chciałem grać w kadrze. Stałem przed lustrem i mówiłem, że nie chcę grać w reprezentacji. Nie byłem na tamten moment gotowy i nie czułem się dobrze - wyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Zaznaczył też, co było najtrudniejsze. - Byłem zmęczony pracą i mentalnie całym sezonem. Chciałem odpocząć, oderwać się od rzeczywistości, codzienności. Rozmawiałem z trenerem w czerwcu. Nie widział możliwości, bym mógł zrobić zabieg na wycięcie małżowin nosowych, który mnie opóźnił. Odparłem, że widzę przestrzeń do tego, aby przygotować się do mistrzostw świata w pięć, sześć tygodni - przekazał, uzupełniając, że duży wpływ na jego stan miał trener przygotowania fizycznego Wojciech Bańbuła.

Huber wytłumaczył, że fani często nie zdają sobie sprawy z tego, przez co przechodzą profesjonalni sportowcy. - Myślę, że wielu ludzi nie widzi wielu rzeczy. Widzimy sportowców jako takie ładne 'cukiereczki', które z wierzchu wyglądają super. Często jednak te osoby na co dzień mierzą się z różnymi problemami. Niekiedy dochodzisz do momentu, w którym twoje zdrowie - czy fizyczne, czy psychiczne - jest dla ciebie ważniejsze niż jakiekolwiek tytuły i splendor - oznajmił.

Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania na mistrzostwach świata 13 września spotkaniem z Rumunami. Potem czeka nas jeszcze rywalizacja z Katarem oraz Holandią. Huber wierzy, że wrócimy z tego turnieju z medalem. - Miałem kontuzję, wykluczyła mnie ona z ostatnich mistrzostw. Mam w związku z tym jednak dysonans. Fajnie jest polecieć na ten turniej i daj Boże uzupełnić gablotę o sukces. Z drugiej strony nie czuję jednak nadmiernej presji, to raczej taka zwykła rywalizacja - podsumował.

Zanim do tego dojdzie, naszą drużynę czeka jeszcze ostatni sparing. Siatkarze Nikoli Grbicia zmierzą się w czwartek 4 września o godz. 18:30 z Brazylią.