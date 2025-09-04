To już plaga! Kolejna wielka gwiazda wypada z mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn to impreza, którą znakomicie kojarzy się polskim kibicom. Jej trzy ostatnie edycje kończyły się medalem Biało-Czerwonych. W 2014 oraz 2018 roku sięgaliśmy po złoto, a w 2022 roku kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia została wicemistrzami globu. Już wkrótce przekonamy się, czy na Filipinach Polacy też zagrają w finale.

Gwiazda wypada z mistrzostw świata w siatkówce. To nie pierwsza taka sytuacja

Reprezentacja Nikoli Grbicia nie zagra na mistrzostwach świata w takim samym składzie jak podczas ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich. Już przed startem sezonu kadrowego wiedzieliśmy, że powołania na imprezę w Filipinach nie otrzymają Marcin Janusz oraz Mateusz Bieniek - którzy poprosili selekcjonera o przerwę w celu zaleczenie problemów zdrowotnych. W lipcu natomiast urazu doznał Aleksander Śliwka, który był etatowym reprezentantem i jednym z liderów szatni.

Podobne problemy ma też wiele innych reprezentacji. W ostatnich tygodniach kontuzje wykluczyły z udziału w MŚ między innymi Roka Mozicia, Jesusa Herrerę czy Daniela Lavię. Z powodów osobistych lub chęci odpoczynku na tej imprezie zabraknie również Milada Ebadipoura, Klemena Cebulja, Bruno Limy czy Nimira Abdela-Aziza. Powołania nie otrzymali natomiast tacy gracze jak Stephen Boyer oraz Linus Weber.

Teraz lista absencji jeszcze się powiększyła. Amin Esmaeilnezhad, który doznał urazu stawu skokowego w meczu towarzyskim, nie zdąży się wykurować na mistrzostwa świata. Mowa o podstawowym atakującym reprezentacji Iranu. Bez niego w składzie trudno spodziewać się, żeby ekipa z Bliskiego Wschodu zdołała na Filipinach ugrać coś więcej niż wyjście z grupy.

Mistrzostwa świata w siatkówce na FIlipinach rozpoczną się 12 września i potrwają do 28 września.

