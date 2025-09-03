Wszyscy usłyszeli, jak Stysiak podsumowała 0:3 z Włoszkami

Polskie siatkarki nie zdobędą medalu mistrzostw świata. W ćwierćfinale przegrały 0:3 (17:25, 21:25, 18:25) z faworyzowaną reprezentacją Włoch, która niedawno wygrała Ligę Narodów. A po zakończeniu spotkania głos zabrała Magdalena Stysiak.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Magdalena Stysiak zabrała głos po porażce polskich siatkarek. "Nie mamy szczęścia"

Atakująca uważa, że Polki powinny osiągnąć więcej, lecz miały pecha. - Wielki szacunek dla naszej drużyny. Mimo porażki wynik nie odzwierciedla tego, jak chciałyśmy, jak grałyśmy, jak walczyłyśmy. Powiedzmy sobie szczerze, że (drabinka - red.) nam się nie ułożyła. Nie mamy szczęścia do tego - oceniła w pomeczowym wywiadzie dla Polsatu Sport.

Następnie rozwinęła tę myśl. - Każdy powtarza, że jak chcemy wygrać (turniej - red.), to musimy pokonać każdego. Ale grać z Włochami o finał lub o brązowy medal, a o wejście do półfinału to jest wielka różnica. Nie wszystkim trafiły się Włoszki do wejścia do czwórki. To trochę niefajne, ale nie chcę mówić o takich rzeczach - powiedziała.

Magdalena Stysiak doceniła reprezentację Włoch. A potem takie słowa o Polkach

Przy tym 24-latka doceniła klasę przeciwniczek, które zdominowały przebieg wydarzeń na parkiecie. -Włoszki pokazały klasę. Gratulacje dla nich, zasłużyły - podkreśliła. I podsumowała to, czego dokonały Polki na turnieju w Tajlandii.

Sprawdź także: Tak wygląda ranking FIVB po szybkim meczu Polek z Włoszkami na MŚ

- Trener odmłodził reprezentację. Jesteśmy młodym zespołem. Jestem zadowolona, bo nikt na nas nie stawiał nawet (w Lidze Narodów - red.), a zdobyłyśmy medal. Fajnie byłoby zaskoczyć, ale nie oszukujmy się, wygrać z Italią byłoby bardzo ciężko. Wielki szacunek dla nas, dla naszej reprezentacji, tylko my wiemy, ile pracy w to włożyłyśmy. A że się potoczyło, jak się potoczyło? Trudno, może następne mistrzostwa będą dla nas bardziej łaskawe - zakończyła Stysiak.

O finał włoskie siatkarki zagrają z Francuzkami lub Brazylijkami (te dwie reprezentacje zmierzą się 4 września). Półfinały mistrzostw świata odbędą się 6 września, a mecze medalowe 7 września.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU