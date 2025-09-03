Było już po meczu. Tak trener Włoszek nazwał Polki

"Polskie siatkarki są jedną z najlepszych drużyn na świecie. Dowód? Właśnie zagrały w ćwierćfinale mistrzostw świata. Ale polskie siatkarki nie są dziś w stanie zrobić kroku na szczyt. Kiedy przychodzi im zagrać o strefę medalową, stają się bezradne. Dowód? Właśnie zagrany ćwierćfinał mistrzostw świata. W Bangkoku lekcji siatkówki na poziomie najwyższym z najwyższych Polkom udzieliły Włoszki. Nasza kadra przegrała 0:3 (17:25, 21:25, 18:25)" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl po środowym meczu reprezentacji Polski.

Julio Velasco wypowiedział się po meczu Polska - Włochy na mistrzostwach świata

Po spotkaniu z Polską swoimi zawodniczkami zachwycał się szkoleniowiec reprezentacji Włoch Julio Velasco. - Te dziewczyny są niesamowite. Nie dlatego, że robią to, co mówię, ale dlatego, że robią to, co potrafią. Są kompletnym i zrównoważonym zespołem pod każdym względem. To jest kluczowe" - podkreślił Argentyńczyk w rozmowie z Rai Sport.

- Nie wiem, czy to nasz najlepszy mecz na mistrzostwach świata. Mam problem z oceną. Zwycięstwo 3:0 z tak silną reprezentacją jak Polska jest z pewnością ważne - podkreślił Julio Velasco. Zaznaczył jednocześnie, że nie uważa swoich zawodniczek za główne faworytki do końcowego triumfu w mistrzostwach świata.

W półfinale mistrzostw świata Japonia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Stany Zjednoczone - Turcja. Z kolei reprezentacja Włoch zmierzy się z lepszą drużyną z pary Brazylia - Francja.

