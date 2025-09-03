Powrót na stronę główną
Tak Włosi podsumowali Polki w ćwierćfinale MŚ. Przykro czytać
Nie było niespodzianki w ćwierćfinałowym meczu mistrzostw świata w siatkówce kobiet między Polską a Włochami. Nasze reprezentantki były skazywane na pożarcie w starciu z mistrzyniami olimpijskimi i szans w rzeczy samej nie było. Rywalki rozbiły zespół Stefano Lavariniego 3:0 (25:17, 25:21, 25:18). Włoskie media nie kryły zadowolenia po spotkaniu, dość brutalnie podkreślając dominację ich reprezentacji nad naszą.
Polska - Włochy, MŚ siatkarek
Polska - Włochy, MŚ siatkarek

Przed meczem nic nie wskazywało, że Polki mogą zwyciężyć. Ani ich dotychczasowa, daleka od najwyższej, forma na turnieju, ani dyspozycja Włoszek, ani fakt, że aktualne mistrzynie olimpijskie nie przegrały meczu o stawkę od czerwca 2024 roku. Sport jednak cuda czasem widuje i mimo wszystko naszego zespołu nie wolno było w pełni skreślać. Niestety potem przyszła weryfikacja na boisku.

Rywalki bezlitosne dla Polek. Włoskie media też

Włoszki zrobiły z polskim zespołem, co tylko chciały. Blokowały, kapitalnie przyjmowały i atakowały z kompletną pogardą dla naszego bloku. Polki stać było co najwyżej na zrywy. Krótkie oraz nieliczne. Wynik niestety mówi sam za siebie. To była egzekucja, a na awans naszej kadry do strefy medalowej mistrzostw jeszcze poczekamy (Liga Narodów to jednak nie ta półka). Włoskie media po wszystkim nie kryją zachwytu i nie są zbytnio łagodne dla naszej kadry.

- Włoszki w półfinale, zero problemów z Polską w ćwierćfinale. Krystaliczne zwycięstwo 3:0 w ćwierćfinale przeciwko drużynie Stefano Lavariniego. Droga podopiecznych Julio Velasco w Tajlandii jest wciąż daleka od końca. Po rozbiciu Niemek w 1/8 finału, teraz zrobiły to samo z Polkami, meldując się wśród czterech najlepszych drużyn świata. Kolejny solidny i konkretny występ, który dał trzecie z rzędu zwycięstwo z tym przeciwnikiem - pisze "Tuttosport". 

Na Włoszki po prostu nie ma żadnej siły

- Włochy rozbijają Polskę 3:0 i wręcz wlatują do półfinału mistrzostw świata. Robi się poważnie na turnieju w Tajlandii, jako że dziewczyny Julio Velasco znalazły się właśnie w najwspanialszej czwórce na planecie. Pokonały pewnie Polki i podtrzymały genialną formę oraz serię 34 zwycięstw z rzędu w meczach o stawkę - zachwyca się "Corriere dello Sport.

Za to "La Gazzetta dello Sport" podkreśla, że Włoszkom teraz niegroźny jest nawet tak wysoko sklasyfikowany zespół, jak Polska. - Silne, pewne siebie i zdeterminowane. Włoszki pędzą w stronę półfinału mistrzostw świata w Tajlandii. Nawet Polska, trzecia drużyna światowego rankingu, nie była w stanie choćby zmartwić zespołu Julio Velasco, który załatwił to w trzech setach, w nieco ponad godzinę - podsumowują Włosi. 

