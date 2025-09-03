Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tak wygląda ranking FIVB po szybkim meczu Polek z Włoszkami na MŚ
Polskie siatkarki w ćwierćfinale mistrzostw świata w Tajlandii trafiły na reprezentację Włoch i raczej nie były faworytkami. Ostatecznie drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego przegrała w trzech setach, co znajduje odzwierciedlenie w rankingu FIVB. Tak wygląda zestawienie po meczu Włochy - Polska.
8IO Paryz 2024. Cwiercfinal siatkwki kobiet Polska - USA
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Polskie siatkarki po zwycięstwie 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10) nad Belgią awansowały do ćwierćfinału mistrzostw świata, rozgrywanych w Tajlandii. Na tym etapie wpadły na Włoszki, triumfatorki ostatniej edycji Ligi Narodów.

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami w ćwierćfinale mistrzostw świata. Oto ranking FIVB

Od początku spotkania faworytki dominowały. W końcówce pierwszego seta wypracowały nawet ośmiopunktowe prowadzenie i ostatecznie wygrały 25:17. W drugiej partii Polki bardziej postawiły się rywalkom, ale tylko do pewnego momentu - skończyło się 25:21 dla reprezentacji Włoch. Ta w trzecim secie potwierdziła dominację, zwyciężając 25:18. 

Jak ten mecz wpływa na sytuację w rankingu FIVB? Polki straciły 5,36 punktu i pozostały na trzeciej pozycji w zestawieniu z wynikiem 359,85 pkt, choć mają już niewielką przewagę na Japonkami. Z kolei Włoszki utrzymały prowadzenie, a ich dorobek po dopisaniu 5,36 pkt wzrósł do 481,48 pkt. Druga jest Brazylia z 427,97 pkt.

Ranking FIVB po meczu Włochy - Polska na mistrzostwach świata

  1. Włochy - 481,48 pkt
  2. Brazylia - 427,97 pkt
  3. Polska - 359,85 pkt 
  4. Japonia - 356,30 pkt
  5. Turcja - 349,97 pkt
  6. Stany Zjednoczone - 343,98 pkt
  7. Chiny - 337,02 pkt
  8. Holandia - 270,58 pkt
  9. Serbia - 261,31 pkt
  10. Niemcy - 254,86 pkt

Sprawdź również: Oto czarny koń MŚ? Grbić wskazał sensacyjnego kandydata do medalu

W półfinale mistrzostw świata reprezentacja Włoch zagra z lepszym z pary Brazylia - Francja. Dwa ostatnie zespoły zmierzą się w czwartek 4 września o godz. 12:00 czasu polskiego.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik