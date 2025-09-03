Tak wygląda ranking FIVB po szybkim meczu Polek z Włoszkami na MŚ

Polskie siatkarki po zwycięstwie 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10) nad Belgią awansowały do ćwierćfinału mistrzostw świata, rozgrywanych w Tajlandii. Na tym etapie wpadły na Włoszki, triumfatorki ostatniej edycji Ligi Narodów.
Od początku spotkania faworytki dominowały. W końcówce pierwszego seta wypracowały nawet ośmiopunktowe prowadzenie i ostatecznie wygrały 25:17. W drugiej partii Polki bardziej postawiły się rywalkom, ale tylko do pewnego momentu - skończyło się 25:21 dla reprezentacji Włoch. Ta w trzecim secie potwierdziła dominację, zwyciężając 25:18.
Jak ten mecz wpływa na sytuację w rankingu FIVB? Polki straciły 5,36 punktu i pozostały na trzeciej pozycji w zestawieniu z wynikiem 359,85 pkt, choć mają już niewielką przewagę na Japonkami. Z kolei Włoszki utrzymały prowadzenie, a ich dorobek po dopisaniu 5,36 pkt wzrósł do 481,48 pkt. Druga jest Brazylia z 427,97 pkt.
W półfinale mistrzostw świata reprezentacja Włoch zagra z lepszym z pary Brazylia - Francja. Dwa ostatnie zespoły zmierzą się w czwartek 4 września o godz. 12:00 czasu polskiego.
