Mistrzostwa świata w siatkówce. Gdzie oglądać mecz Polska - Włochy? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski jest na dobrej drodze, by zdobyć medal mistrzostw świata. Choć na początku turnieju przydarzyły jej się wpadki, jak strata seta z Wietnamem czy Kenią, to udało się awansować do ćwierćfinału. Zadecydował o tym niezwykle zacięty bój z Belgijkami, który był dużym testem dla naszej kadry (3:2). Teraz przed nią jednak ten najważniejszy sprawdzian z dotychczasowych - mecz z rywalkami, które nie przegrały na arenie międzynarodowej od... 1 czerwca 2024 roku!

Polska powalczy o półfinał mistrzostw świata. Włoszki rywalkami

W ćwierćfinale Biało-Czerwone zmierzą się z Włoszkami. Nie ulega wątpliwości, że faworytkami do zwycięstwa są aktualne mistrzynie olimpijskie. One także dobrze radzą sobie na mistrzostwach świata. Ba, jak dotąd straciły tylko jednego seta. Dla porównania Polska straciła ich aż sześć. Na dodatek ostatnie trzy mecze między kadrą Lavariniego a Włoszkami kończyły się zwycięstwem siatkarek z Półwyspu Apenińskiego.

Biało-Czerwone, jak i kibice, wierzą, że uda się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, a więc przełamać złą passę przeciwko rywalkom, a jednocześnie zakończyć ich niesamowitą serię zwycięstw na arenie międzynarodowej - to już 33 spotkania. - Wiemy, z kim gramy, mamy respekt do tego przeciwnika, ale myślę, że jak zagramy swoją siatkówkę, to możemy się postawić - podkreślała Magdalena Stysiak. - Wszystkie na to czekałyśmy. Musimy każda z osobna w siebie uwierzyć i bawić się, cieszyć się z tego, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy - dodawała Aleksandra Szczygłowska.

Zobacz też: Było 24:20 i nagle taki zwrot! Poznaliśmy ostatnie ćwierćfinalistki MŚ.

Polki już nie raz pokazały ducha walki i determinację. Zrobiły to także w meczu z Włoszkami sprzed dwóch lat, kiedy to przegrały pierwszego seta aż 15:25, ale były w stanie się podnieść i ostatecznie wygrać to spotkanie. Przesądziło ono wówczas o ich wyjeździe na igrzyska olimpijskie w Paryżu. "Gdyby wygrały i teraz w Bangkoku, to skończyłoby się oczekiwanie trwające aż 63 lata. Od tak dawna - od 1962 roku - naszych siatkarek nie było w strefie medalowej MŚ. Wtedy na mundialu w Związku Radzieckim Polki zdobyły brąz" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Mistrzostwa świata. O której grają dzisiaj Polki? Gdzie oglądać? Mecz Polska - Włochy dzisiaj na żywo [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIKI]

Mecz ćwierćfinałowy mistrzostw świata między Polską a Włochami odbędzie się już w środę 3 września. Początek zaplanowano na godzinę 15:30. Transmisję przeprowadzą Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 1. Stream będzie dostępny na Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

