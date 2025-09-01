Oto czarny koń MŚ? Grbić wskazał sensacyjnego kandydata do medalu

Memoriał Huberta Wagnera tradycyjnie posłużył polskim siatkarzom jako przetarcie przed imprezą docelową. W krakowskiej Tauron Arenie tym razem Biało-Czerwoni mierzyli się z Serbią, Brazylią oraz Argentyną. Tych pierwszych przeciwników ograli bez problemu, w trzech szybkich setach. Z dwoma kolejnymi jednak przegrali, nie doprowadzając nawet do tie-breaka. Nie jest to specjalnie optymistyczny sygnał przed wylotem na Filipiny, ale z drugiej strony mówimy tylko o towarzyskim turnieju.

Nikola Grbić zabrał głos po Memoriale Wagnera

Nikola Grbić, selekcjoner kadry, jest zdania, że po turnieju w Krakowie jego drużyna powinna wyciągnąć właściwe wnioski. Oto co powiedział przed kamerą Polsat Sport:

- Myślę, że musimy przestudiować te spotkania. Nie wszystkie razem, bo to były trzy różne mecze. Po Brazylii i Argentynie dostaliśmy dużo materiału, któremu trzeba się przyjrzeć. Mam statystyki i informacje, które coś powiedziały. Teraz muszę przeanalizować wideo i spojrzeć na nasze problemy. Musimy pracować nad każdym elementem: na zagrywce, na przyjęciu... Najlepsze, co mamy, to atak na wysokiej piłce. Jedna z najtrudniejszych rzeczy w siatkówce, a my lepiej atakujemy z niej niż z szybkiej piłki na lewym skrzydle - stwierdził Serb.

Grbić podkreślił też, że rywale Polaków stanęli w Krakowie na wysokości zadania. - Brazylia z nami zagrała naprawdę fantastycznie. I myślę, że Argentyna jest w najlepszej formie. Nie wiem, jak będą wyglądać na mistrzostwach świata. Ale jak będą wyglądać i grać, tak jak na Memoriale Wagnera, to mogą walczyć o medal - podsumował 51-latek.

Ta opinia trenera kadry jest o tyle ciekawa, że Argentyna w XXI wieku zdobyła tylko jeden krążek wielkiej imprezy - brąz na igrzyskach w Tokio. Ani razu nie stała na podium Ligi Narodów (czyli Ligi Światowej), a na MŚ dokonała tego raz - w 1982 roku. Grbić jednak najwidoczniej widzi wielki potencjał w kadrze dobrze znanego w Polsce Marcelo Mendeza.

Mistrzostwa świata w Filipinach wystartują 12 września. Polacy pierwszy mecz rozegrają dzień później. Ich rywalem będzie Rumunia.

