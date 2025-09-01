Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Oto czarny koń MŚ? Grbić wskazał sensacyjnego kandydata do medalu
Do mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn pozostało już mniej niż dwa tygodnie. Polska kadra ma za sobą ostatni test przed tym turniejem - czyli Memoriał Huberta Wagnera. Nikola Grbić dla Polsatu Sport wypowiedział się na temat formy swojej drużyny, a także wskazał czarnego konia globalnego czempionatu. To zaskakujący typ.
Nikola Grbić, Liga Narodów siatkarzy, Polska, siatkówka
Fot. Volleyball World, materiały prasowe FIVB

Memoriał Huberta Wagnera tradycyjnie posłużył polskim siatkarzom jako przetarcie przed imprezą docelową. W krakowskiej Tauron Arenie tym razem Biało-Czerwoni mierzyli się z Serbią, Brazylią oraz Argentyną. Tych pierwszych przeciwników ograli bez problemu, w trzech szybkich setach. Z dwoma kolejnymi jednak przegrali, nie doprowadzając nawet do tie-breaka. Nie jest to specjalnie optymistyczny sygnał przed wylotem na Filipiny, ale z drugiej strony mówimy tylko o towarzyskim turnieju.

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Nikola Grbić zabrał głos po Memoriale Wagnera

Nikola Grbić, selekcjoner kadry, jest zdania, że po turnieju w Krakowie jego drużyna powinna wyciągnąć właściwe wnioski. Oto co powiedział przed kamerą Polsat Sport:

- Myślę, że musimy przestudiować te spotkania. Nie wszystkie razem, bo to były trzy różne mecze. Po Brazylii i Argentynie dostaliśmy dużo materiału, któremu trzeba się przyjrzeć. Mam statystyki i informacje, które coś powiedziały. Teraz muszę przeanalizować wideo i spojrzeć na nasze problemy. Musimy pracować nad każdym elementem: na zagrywce, na przyjęciu... Najlepsze, co mamy, to atak na wysokiej piłce. Jedna z najtrudniejszych rzeczy w siatkówce, a my lepiej atakujemy z niej niż z szybkiej piłki na lewym skrzydle - stwierdził Serb.

ZOBACZ TEŻ: Fornal dostał na urodziny 21 tys. zł. Nie zawahał się ani chwili

Grbić podkreślił też, że rywale Polaków stanęli w Krakowie na wysokości zadania. - Brazylia z nami zagrała naprawdę fantastycznie. I myślę, że Argentyna jest w najlepszej formie. Nie wiem, jak będą wyglądać na mistrzostwach świata. Ale jak będą wyglądać i grać, tak jak na Memoriale Wagnera, to mogą walczyć o medal - podsumował 51-latek.

Ta opinia trenera kadry jest o tyle ciekawa, że Argentyna w XXI wieku zdobyła tylko jeden krążek wielkiej imprezy - brąz na igrzyskach w Tokio. Ani razu nie stała na podium Ligi Narodów (czyli Ligi Światowej), a na MŚ dokonała tego raz - w 1982 roku. Grbić jednak najwidoczniej widzi wielki potencjał w kadrze dobrze znanego w Polsce Marcelo Mendeza.

Mistrzostwa świata w Filipinach wystartują 12 września. Polacy pierwszy mecz rozegrają dzień później. Ich rywalem będzie Rumunia.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!