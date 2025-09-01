Trzy sety i koniec! Bolesna porażka siatkarek w meczu o ćwierćfinał MŚ

Reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata w siatkówce. Podopieczne Stefano Lavariniego pokonała 3:2 Belgię (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10). To czwarty wielki turniej za kadencji tego trenera, w którym Polki docierają do najlepszej ósemki. Kolejnymi rywalkami Biało-Czerwonych będą Włoszki. "Przebieg sobotniego pojedynku z Belgijkami sprawił, że trzeba było zachować ostrożność do samego końca" - pisała Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl. Stopniowo poznajemy coraz więcej ćwierćfinalistów MŚ.

Amerykanki dołączają do grona ćwierćfinalistek MŚ. Zostało jedno miejsce

W poniedziałek odbywają się dwa ostatnie mecze 1/8 finałów mistrzostw świata. Poza Polską i Włochami do ćwierćfinału awansowały reprezentacje Holandii, Japonii, Brazylii i Francji. Siódmego ćwierćfinalistę wyłoniło starcie między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Wyraźnymi faworytkami tego starcia były Amerykanki, a więc mistrzynie świata z 2014 r.

Na samym początku pierwszego seta Amerykanki miały dwa punkty przewagi, ale na moment Kanadyjki objęły prowadzenie. Stopniowo podopieczne Erika Sullivana budowały sobie bezpieczną przewagę. Od stanu 15:14 Amerykanki już nie straciły prowadzenia i wygrały pierwszego seta 25:18. W drugim secie USA przegrywało już 7:10, natomiast straty zostały szybko odrobione. Od wyniku 16:15 Amerykanki spokojnie prowadziły i zakończyły drugiego seta, wygrywając go 25:21.

Trzeci set zaczął się od trzech akcji wygranych przez faworytki. Na pewnym etapie tego seta przewaga Amerykanek wynosiła pięć punktów. USA zdobywało zdecydowanie więcej punktów po atakach, blokach i błędach przeciwniczek. Najskuteczniejsze po stronie Amerykanek były Avery Skinner i Sarah Franklin, które zdobyły po 13 punktów. USA wygrało trzeciego seta 25:21 i cały mecz 3:0.

Amerykanki poznają swoje rywalki w ćwierćfinale mistrzostw świata po meczu Słowenia - Turcja, który rozpocznie się o godz. 18:30. Pewne już jest, że tytułu z 2022 r. nie obroni już reprezentacja Serbii, która odpadła w 1/8 finału po porażce 2:3 z Holandią.

Mecz Polska - Włochy o półfinał mistrzostw świata odbędzie się w środę o godz. 15:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

