Mistrzostwa świata tuż tuż, a tu takie słowa Leona. Powiedział wprost

Wilfredo Leon marzy o złotym medalu mistrzostw świata z reprezentacją Polski. Podczas Memoriału Wagnera przyjmujący raczej był oszczędzany przez selekcjonera Nikolę Grbicia, choćby dlatego, by nie ryzykować urazu przed turniejem na Filipinach. Jak wygląda sytuacja zdrowotna przyjmującego?
W rozmowie z portalem WP SportoweFakty zdradził on, że polscy siatkarze nie oszczędzali się w trakcie przygotowań. Mimo to nie ma powodów do obaw. - Jestem dobrej myśli. Do tej pory pracowaliśmy bardzo ciężko. Ja się czuje bardzo dobrze. Okej, duży ciężar brałem na swoje plecy, swoje nogi, ale kolana nie bolą i to jest najważniejsze. Oby tak było dalej, bez kontuzji. Jestem w bardzo dobrej dyspozycji technicznej i jeszcze lepszej mentalnej. Zapewniam, będzie dobrze - oznajmił.
Nawet w trakcie Memoriału Wagnera reprezentanci wylewali siódme poty na siłowni, co przekładało się na ich dyspozycję. - Nogi są ciężkie. Całe ciało jest trochę ociężałe, ale daliśmy radę - zaznaczył Leon. Po czym dodał: - Nie mamy kontuzji i to jest u nas najważniejsze.
Zmagania w Krakowie nie ułożyły się po myśli Polaków, którzy po wygranej z Serbią (3:0) przegrali z Brazylią (0:3) oraz Argentyną (1:3). Z przedostatnim zespołem niebawem zagrają ponownie i będzie to ich ostatni test przed światowym czempionatem.
- Trener ogląda dużo materiału do analizy. W czwartek podczas meczu z Brazylią będziemy już trochę inaczej dysponowani i będzie lepiej wyglądało nasze granie. Głównym celem są przecież mistrzostwa świata - podsumował Leon.
Polscy siatkarze rozpoczną mistrzostwa świata 13 września, gdy zagrają z Rumunią. W fazie grupowej czekają ich jeszcze spotkania z Katarem (15 września) i Holandią (17 września).
