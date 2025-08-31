Gigantyczna sensacja na MŚ! Niewiarygodne, czego dokonał trener mistrzyń Polski

Chińskie siatkarki już od startu mistrzostw świata w Tajlandii nie grały najlepiej. W fazie grupowej niespodziewanie przegrały po jednym secie z Meksykankami i Kolumbijkami. Francuzki to rewelacja tego turnieju, więc wiadomo było, że drużyna z Azji nie będzie miała łatwego zadania.

Ale że przegra i nie awansuje do ćwierćfinału? Zwycięstwo 3:1 (25:20, 27:25, 22:25, 25:20) Francuzek jest jednak, nawet patrząc na ich dobre wyniki w grupie, dużą sensacją, choć i zasłużonym wielkim sukcesem.

Francuzki od razu ruszyły na Chinki. Sensacja stała się faktem

Francuzki od początku meczu grały bardzo pewnie. W pierwszym secie od razu ruszyły na rywalki i bardzo szybko wyszły na prowadzenie 9:3. Utrzymywały je na podobnym poziomie do końca partii, którą wygrały do 20.

Po zmianie stron było zupełnie inaczej. Cały czas przeważały Chinki i choć nie miały ogromnej przewagi - maksymalnie cztery punkty przy 13:9 i 20:16 - to wydawało się, że będą w stanie skończyć ten fragment meczu zwycięsko. Francuzki zagrały jednak świetną końcówkę i po walce na przewagi wygrały 27:25.

Chinki były pod ścianą, złamane także przebiegiem drugiego seta. W trzecim grały już z nożem na gardle. I się wybroniły: tym razem przy sporej przewadze nie dały zabrać sobie wygranej w całej partii - skończyło się na zwycięstwie do 22.

Francuzki zaoszczędziły jednak trochę sił i na czwartego seta znów wyszły pewne siebie, skoncentrowane i gotowe sprawić niespodziankę. Od początku dominowały (10:4). Chinki były w stanie nieco zniwelować straty, ale nie powstrzymały rywalek na tyle, żeby zabrać im inicjatywę. Francuzki wygrały 25:20 i 3:1 w całym meczu.

Koszmar Chinek i wielki sukces trenera polskiego klubu

Dla francuskiej drużyny to ogromny sukces - w końcu awansowały do ćwierćfinału na swoich pierwszych mistrzostwach świata. Do tej pory ich najlepszym wynikiem było siódme miejsce w 1952 roku - wtedy rozgrywano jednak tylko fazę grupową, a nie play-offy. Teraz powalczą o strefę medalową z lepszym z drugiego niedzielnego meczu 1/8 finału w Bangkoku, w którym Brazylijki zmierzą się z Dominikankami.

To także świetny wynik sztabu Francuzek z trenerem Cesarem Hernandezem Gonzalezem na czele. I to po zaledwie kilku miesiącach wspólnej pracy - niewiarygodne! Hiszpan to nowy trener Developresu Rzeszów, do którego dołączy niedługo po turnieju i zacznie przygotowania do sezonu ligowego. Rzeszowianki to mistrzynie Polski, które zagrają także w Lidze Mistrzyń. Obyśmy tam doświadczyli podobnego sukcesu ich i hiszpańskiego szkoleniowca jak ten odniesiony już z Francuzkami.

Dla Chinek porażka już w 1/8 finału to koszmar. Choć ich skład w tym sezonie jest po zmianach, w dodatku bardzo odmłodzony, to dla tak utytułowanej drużyny ten wynik jest rozczarowaniem. W końcu to trzykrotne mistrzynie olimpijskie i dwukrotne mistrzynie świata. Ostatnio tak wcześnie - wówczas na etapie drugiej fazy grupowej - odpadły na MŚ w 2010 roku. Cztery lata później zdobyły srebro, w 2018 roku brąz, a na poprzedni mundialu w 2022 roku odpadły w ćwierćfinale. Kończą ten sezon bez imprezy skończonej w strefie medalowej - w Lidze Narodów przegrały po ćwierćfinale z Polkami, które później zdobyły brąz.

Ćwierćfinał z udziałem Francuzek odbędzie się w czwartek 4 września. Dzień wcześniej swój mecz o wejście do walki o medale rozegrają Polki, które wówczas o godzinie 15:30 czasu polskiego zmierzą się z Włoszkami - faworytkami do zdobycia tytułu mistrzyń świata. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.