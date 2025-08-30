"Napiszę dyplomatycznie". Eksperci ocenili Polki po 1/8 finału MŚ

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet wkraczają w decydującą fazę. W sobotnie popołudnie reprezentantki Polski zafundowały kibicom kolejny horror. Do rozstrzygnięcia meczu 1/8 finału z Belgijkami potrzebny był tie-break. Podopieczne Stefano Lavariniego okazały się w nim lepsze. To one zagrają w ćwierćfinale turnieju, który odbywa się w Tajlandii.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Wielkie nerwy. Tak eksperci podsumowują wygraną Polek

Srebro w 1952 roku, a także brąz w 1956 i 1962 roku. To największe sukcesy polskich siatkarek na mistrzostwach świata. Czy w 2025 roku Biało-Czerwone dopiszą do tej listy kolejny krążek? Droga do tego jest jeszcze daleka, ale fakty są takie, że Polki drugi raz z rzędu zagrają w ćwierćfinale turnieju.

Eksperci nie mają jednak wątpliwości. Sobotnie spotkanie kosztowało wszystkich dużo nerwów. Trener Polek Stefano Lavarini miał mnóstwo powodów do stresu.

"Jak widać, zasada "na zawale albo wcale" nadal obowiązuje" - komentowała dziennikarka Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

"Napiszę dyplomatycznie: Obyśmy tak przepychali każdy mecz, aż do końca MŚ" - oceniał dziennikarz WP Sportowe Fakty i TV Toya Krzysztof Sędzicki.

"Trener Lavarini to musi dorobić się kolejnych siwych włosów po tych meczach z Niemkami i Belgijkami. Siatkarki po dreszczowcu meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata!" - napisał Patryk Serwański z RMF FM.

Dziennikarz zauważył, że nasz środowy rywal w walce o półfinał - Włoszki - są niepokonane od 33 spotkań.

"UFFFFF. Jakoś dotrwaliśmy do tego wymarzonego starcia z Włoszkami! Co za rollercoaster. Ale nerwy. Jest wygrany kolejny tie-break po kolejnym meczu pełnym wzlotów i ogromnych upadków. No to do środy" - napisał Mateusz Wasiewski z WP Sportowe Fakty.

A jak wyglądał mecz Polek z Belgijkami? Tak spotkanie na Sport.pl skomentowała nasza dziennikarka Agnieszka Niedziałek.

Co to był za dreszczowiec! Polskie siatkarki w ćwierćfinale mistrzostw świata! Walkę o ósemkę w Bangkoku zaczęły od przegrania seta, w którym prowadziły już 15:9, potem był koncert, który przerwał kolejny zwrot akcji. Biało-Czerwone ostatecznie pokonały Belgijki 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10)" - pisała.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU