Tak wygląda ranking FIVB po awansie Polek do ćwierćfinału MŚ

Siatkarska reprezentacja Polski przed startem dzisiejszego meczu z Belgią miała 365.20 punktów w rankingu FIVB. Lepsze od Polek są tylko Brazylijki (427.96 pkt) i Włoszki (476.13 pkt). Liderki światowego rankingu są niepokonane od czerwca 2024 roku.

Polska wygrała z Belgią. Tak teraz wygląda ranking FIVB

W 1/8 finału Polki uniknęły meczu z Włoszkami, dzięki wygranej fazie grupowej. Biało-Czerwone grały dzisiaj ze zdecydowanie niżej sklasyfikowanymi Belgijkami. Po emocjonującym meczu reprezentacja Polski wygrała 25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10. W ćwierćfinale Włoszek już się nie uda uniknąć. Polskie siatkarki czeka bardzo trudne zadanie, ich najbliższe rywalki przegrały na mistrzostwach świata tylko jednego seta.

Wygrana z Belgią oznacza, że polskie siatkarki zdobyły kolejne punkty do rankingu FIVB. Biało-Czerwone nie miały oczywiście szans dogonić czołowej dwójki, ale udało im się minimalnie zmniejszyć punktową przepaść dzielącą Polskę a Brazylię i Włochy.

Za zwycięstwo w dzisiejszym meczu reprezentacja Polski otrzymała tylko 0.01 pkt. To oznacza, że Biało-Czerwone mają łącznie 365.21 punktów.

Ćwierćfinałowy mecz Polska - Włochy odbędzie się w środę 3 września. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Ranking FIVB po meczu Polska - Belgia: