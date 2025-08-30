Co to był za horror! Polskie siatkarki w ćwierćfinale MŚ

Z jednej strony mówiono przed tymi mistrzostwami świata, że drugi z rzędu ćwierćfinał to cel minimum reprezentacji Polski siatkarek, ale - obserwując choćby spore falowanie w grze Biało-Czerwonych w fazie grupowej, trzeba było zachować pewną dozę ostrożności. Przebieg sobotniego pojedynku z Belgijkami sprawił, że trzeba było ją zachować również do samego końca trwającego ponad dwie godziny meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Najpierw były stracone sety z grupowymi outsiderkami z Wietnamu i Kenii, potem dreszczowiec z Niemkami, w którym Polki obroniły aż cztery piłki setowe i wygrały 3:2. Wtedy wszyscy ich fani liczyli, że to był ten wyczekiwany przełomowy moment. Choć jeśli ktoś liczył na brak nerwów w pojedynku z Belgijkami, to się zdecydowanie przeliczył.

Dzięki kompletowi zwycięstw Polki awansowały do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie i w 1/8 finału uniknęły głównych faworytek turnieju - Włoszek. Z tymi ostatnimi na pierwszym etapie rywalizacji mierzyły się w Tajlandii Belgijki, które z ekipą Italii ugrały seta. Z Polkami wyszarpały dwa.

Powszechną wiedzą w środowisku siatkarskim jest to, że największą gwiazdą 13. w światowym rankingu zespołu jest Britt Herbots, do której bardzo często trafiają piłki. Tak też było od początku sobotniego spotkania i 25-letnia przyjmująca często była dużym zagrożeniem. Ogółem jednak pierwszy fragment meczu był dość nerwowy z obu stron. Trener Stefano Lavarini we wcześniejszych wywiadzie telewizyjnym zwracał uwagę, że swoje może robić stawka spotkania i fakt, że tu już nie ma szansy na rehabilitację - przegrany wraca do domu. Nie pomylił się.

Szybciej grę ustabilizowały trzecie na światowej liście Biało-Czerwone, które wyszły na prowadzenie 15:9. Po chwili jednak ich fani mogli przecierać oczy ze zdumienia, bo na tablicy wyników był już remis 16:16, a zaraz potem - po asie - prowadzenie objęły Belgijki. Lavarini chwilę później po raz pierwszy w tym meczu dokonał podwójnej zmiany, ale gdy rywalki odskoczyły na 24:21, to przywrócił ponownie do gry Katarzynę Wenerską i Magdalenę Stysiak. Polki zredukowały te straty, potem obroniły jeszcze jedną piłkę setową, ale i to nie uchroniło je przed tym, by rozkładać następnie bezradnie ręce, widząc przez siatkę Belgijki cieszące się z objęcia prowadzenia w całym pojedynku. Jak podsumowała komentująca mecz w Polsacie Sport Joanna Kaczor-Bednarska, był to set przegrany przez Biało-Czerwone na własne życzenie.

W drugiej partii Belgijki często popełniały błędy na zagrywce, a Kaczor-Bednarska - brązowa medalistka mistrzostw Europy 2009 - apelowała do młodszych koleżanek z kadry: Korzystajmy z tych prezentów. Było 13:11, ale rewelacyjnie spisujące się w tej części meczu w obronie rywalki nie poddawały się. Nie brakowało też błędów po stronie faworytek. - Sami podajemy rękę Belgijkom - skwitowała Kaczor-Bednarska, gdy prowadząca 17:14 ekipa Lavariniego straciła trzy punkty z rzędu.

To wtedy Lavarini zaczął stopniowo dokonywać zmian, które pomogły odmienić sytuację. Najpierw Malwina Smarzek zastąpiła Stysiak, a zaraz potem Paulina Damaske - bohaterka końcowej części meczu z Niemkami - weszła za Martynę Czyrniańską. Ta ostatnia co prawda pomaga zespołowi nieraz trudną zagrywką, ale od początku turnieju ma problemy z przyjęciem i skutecznością ataku. Rezerwowe pomogły ponownie odskoczyć, a swoje dokładała Wenerska. Rozgrywająca najpierw popisała się skutecznym blokiem, a potem czujnością w przepychance na siatce, za co brawami nagrodziła ją środkowa Agnieszka Korneluk.

Lavarini słynie z tego, że jest bardzo konserwatywny w kontekście składu, ale tym razem zdecydował się na oczywisty wybór i na trzecią partię pozostawił na boisku Smarzek i Damaske. W drugiej części seta, którego Polki praktycznie cały czas miały pod kontrolą, błyszczała zwłaszcza ta pierwsza. 29-latka punktowała dodatkowo zagrywką, a do tego skutecznie broniła i atakowała w jednej akcji. Ale prawdziwą liderką była wówczas Martyna Łukasik, zdobywczyni dziewięciu "oczek".

Wydawało się, że Biało-Czerwone są na najlepszej drodze, by przypieczętować awans już w kolejnej partii, ale wtedy w ich maszynie coś się zaczęło zacinać. Coraz częściej z blokiem rywalek nie mogła sobie poradzić Damaske, a przewaga 13:11 szybko odeszła w zapomnienie. Kilka minut później Belgijki prowadziły już 18:14, a Polki wydawały się pogubione.

To wtedy Lavarini wrócił do zestawienia ze Stysiak, a Wenerską zmieniła Marlena Kowalewska, a na środku pojawiła się w miejsce Magdaleny Jurczyk Aleksandra Gryka. W końcówce Polki jednak były w stanie tylko zmniejszyć straty, ale nie uchroniły się przed tie-breakiem. Belgijki były mocno nakręcone, a ostatnie słowo w czwartej partii należało do Herbots.

Decydująca partia zaczęła się idealnie dla Polek, bo od prowadzenia 3:0. Ale jeśli ktoś myślał, że teraz to już będzie tylko formalność, to mocno się pomylił. Rywalki jednak nie były już tak równe jak w poprzedniej partii, a Biało-Czerwone zachowały chłodną głowę i korzystały z okazji na skończenie akcji.

W środowym ćwierćfinale Polki zmierzą się z Włoszkami, które w sobotę rozbiły Niemki 3:0. Ekipa Italii to nie tylko mistrzynie olimpijskie z Paryża, ale i triumfatorki dwóch ostatnich ostatnich edycji Ligi Narodów.