Izraelczycy nie mają złudzeń przed meczem. Tak piszą o Polsce i Polakach

Reprezentacja Polski koszykarzy sprawiła duży prezent swoim kibicom i na inaugurację mistrzostw Europy rozgrywanych w czterech krajach: Polsce, Finlandii, Łotwie i Cyprze, wygrała 105:95 ze Słowenią z jednym z najlepszych zawodników świata - Luką Donciciem w składzie.

Izraelskie media piszą o meczu z Polską

Teraz Polacy zmierzą się w drugiej kolejce z Izraelem. W kontekście tego meczu są obawy ze względów bezpieczeństwa. To efekt napięć pomiędzy polskimi a izraelskimi kibicami po niedawnym meczu Ligi Konferencji: Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa. Fani z Izraela wywiesili wtedy w Debreczynie na trybunach baner z hasłem: "Mordercy od 1939 r.", wymierzonym w Polaków. Do tego dochodzi obecna sytuacja polityczna, bo Izrael oskarżany jest o zbrodnie ludobójstwa w Strefie Gazy, przeciwko czemu protestuje wiele środowisk - m.in. w Polsce. W dodatku w sobotę demonstracje przed Spodkiem planują organizacje Katowice dla Palestyny i Młodzież Wszechpolska.

Izraelskie media piszą na ten temat. "Dostaliśmy zabezpieczenie, możliwe, że presja jest większa na Polsce" - to tytuł z "Sport5". "Przed meczem spodziewana jest duża demonstracja propalestyńska. Polska policja jest świadoma sprawy i zwiększy bezpieczeństwo wokół naszej drużyny oraz izraelskich kibiców. Oczekuje się, że zespół będzie dopingować około 300 osób, a wszystkie pozostałe bilety na mecz zostały kupione przez polskich fanów" - czytamy.

Kanał też cytuje też słowa Bara Timora, rozgrywającego Izraela. - Jest tu wielu kibiców, którzy przyszli nas zobaczyć i to naprawdę nas poruszyło. Staramy się nie zwracać uwagi na demonstracje, ignorować je, odciąć się kompletnie od polityki. To prowokacje i tego typu rzeczy. Zostawiamy te sprawy innym, a my koncentrujemy się na koszykówce, Możemy mieć nieco mniejszą presję, a ona przejdzie na ich stronę, bo to gospodarze - powiedział Bar Timor.

Z kolei "Sports.walla.co.il" podkreśla, że koszykarze Izraela na razie komfortowo czują się w Katowicach.

"W obliczu demonstracji i protestów przeciwko Izraelowi, które mają osiągnąć apogeum w godzinach poprzedzających mecz w sobotni wieczór, nasza drużyna wierzy, że może pokonać gospodarzy - pisze. "Zawodnicy mówili, że są świadomi demonstracji i protestów spodziewanych przed meczem, ale starają się je całkowicie ignorować, a fakt, że do tej pory czują się komfortowo w Katowicach, pomaga im w tym. Nasz Związek Koszykówki wyraził nadzieję, że mecz przebiegnie bez zakłóceń poza boiskiem. Oczekuje się, że na kilka godzin przed demonstracją w rejonie hali zostaną rozmieszczone znaczne siły bezpieczeństwa" - czytamy.

Jaka jest recepta na Polaków? "Polska nie jest drużyną nie do zatrzymania. Grają dość dobrze, a my musimy dobrze radzić sobie z Lloydem i Ponitką. To nie jest łatwe, ale możliwe" - przyznaje Timor.

Początek meczu w sobotę o godz. 20.30. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

