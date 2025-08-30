Niesamowity zwrot w meczu polskich siatkarzy na MŚ! Było już 13:18

Niewiele zabrakło, by polscy siatkarze U-21 walczyli o medale mistrzostw świata. W ćwierćfinałowym pojedynku z Czechami przegrali 1:3 (13:25, 25:20, 21:25, 28:30), ale w czwartej partii mieli trzy piłki setowe na doprowadzenie do tie-breaka. Polacy nie wykorzystali tych szans i zagrają tylko o miejsca 5-8.

Polacy przegrywali 13:18, 15:19 i stało się to

W pierwszym spotkaniu rywalizacji o piątą lokatę, Polacy zmierzyli się w chińskim mieście Jiangmen z Kubą, która w ćwierćfinale przegrała 1:3 z Włochami (18:25, 25:22, 18:25, 21:25). W pierwszym secie doszło do niesamowitego zwrotu akcji. Biało-Czerwoni przegrywali bowiem aż 13:18 i 15:19. Od tego drugiego stanu Polacy zdobyli aż dziesięć punktów, a rywale zaledwie jeden.

"Wydawało się, że rywal z Ameryki Północnej nie da się dogonić, ale wówczas w polu serwisowym pojawił się Aleksander Maciejewski. Przy jego znakomitej zagrywce udało się błyskawicznie odrobić straty i doprowadzić do wyniku 20:19 dla Polaków! Mało tego, niebawem kapitalnymi serwisami popisał się Wojciech Gajek, co sprawiło, że Kubańczycy byli kompletnie rozbici" - czytamy na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

W drugiej partii Kubańczycy ani razu nie byli na prowadzeniu. W trzecim secie Polacy bardzo dobrze zagrali w końcówce (wygrali pięć z ostatnich sześciu akcji).

Najwięcej punktów dla Biało-Czerwonych zdobyli Wojciech Gajek (20.) oraz Jakub Kiedos (14.), a dla przegranych - Carlos Pereira Larrea (15.).

Drużyna prowadzona przez trenera Piotra Grabana w starciu piąte miejsce mistrzostw świata zmierzy się ze zwycięzcą starcia: Francja - Chiny (sobota, godz. 8 rano). W półfinałach imprezy Włosi zagrają z Czechami, a Amerykanie z Irańczykami.

Mecz o miejsce 5-8 na mistrzostwach świata: Polska - Kuba 3:0 (25:20, 25:20, 25:19)

