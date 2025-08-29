Ależ sensacja na start Memoriału Wagnera! Polacy tylko na to czekali

Memoriał Wagnera, rozgrywany ku pamięci Huberta Jerzego Wagnera, wybitnego selekcjonera polskiej kadry, będzie jednym z ostatnich sprawdzianów naszych siatkarzy przed mistrzostwami świata na Filipinach. Całe zmagania otworzył jednak nie mecz gospodarzy, a dwóch zespołów z Ameryki Południowej - Argentyny oraz Brazylii, która kilka tygodni temu zdobyła brąz Ligi Narodów.

Memoriał Wagnera rozpoczęty. Na początek Argentyna zaskoczyła Brazylię

Z początku nieznacznie lepiej radzili sobie Argentyńczycy. Co prawda na moment stracili prowadzenie, lecz gdy je odzyskali, nie oddali go już ani na moment. W dodatku udawało im się je powiększać, dzięki czemu triumfowali 25:20.

W drugiej partii Brazylijczycy się ocknęli i po uzyskaniu przewagi starała się ją utrzymywać. Udawało im się to do końcówki, gdzie nastąpił zwrot. Od stanu 17:17 ich przeciwnicy regularnie punktowali, a mocnym finiszem zapewnili sobie zwycięstwo 25:22.

Argentyńczycy nie zwalniali tempa i w trzecim secie stopniowo budowali przewagę. Ta w pewnym momencie zrobiła się naprawdę imponująca, bo wynosiła aż siedem punktów (22:15). Przez to mogli sobie nawet pozwolić na przegranie kilku akcji. Ostatecznie wygrali partię 25:21, a całe spotkanie w trzech setach. I utarli nosa faworytom, co pozwala im myśleć o triumfie w całym turnieju. O to znacznie trudniej będzie Brazylijczykom.

Memoriał Wagnera: Argentyna - Brazylia 3:0 (25:20, 25:22, 25:21)

Niebawem na parkiet krakowskiej hali wyjdą siatkarze Polski oraz Serbii. Ich starcie rozpocznie się o godz. 20:30, zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

