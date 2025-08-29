Mistrzynie świata przegrały dwa sety i dopiero się zaczęło. Sensacja na MŚ

Serbskie siatkarki na tegorocznych mistrzostwach świata broniły tytułu. Fazę grupową rozpoczęły od zwycięstw 3:0 nad Ukrainą oraz Kamerunem, jednak później kontuzji doznała ich liderka Tijana Bosković. Bez niej mecz z Japonią zakończyły porażką 1:3 i zajęły drugie miejsce w grupie H. Przez to w 1/8 finału trafiły na Holenderki, najlepsze w grupie A.
Piątkowe spotkanie lepiej zaczęło się dla holenderskiej kadry, ale z czasem Serbki przejęły inicjatywę. Utrzymywały ją do końcowego etapu seta, lecz tam pokpiły sprawę i od stanu 25:24 przegrały trzy kolejne akcje.
Druga partia przez dosyć długi czas układała się podobnie jak pierwsza. Jednak tym razem Holenderki zdołały szybciej objąć prowadzenie. I chociaż znów potrzebowały do zwycięstwa gry na przewagi, to skończyło się rezultatem 26:24 na ich korzyść.
W trzecim secie gra zrobiła się bardziej wyrównana. Znów nastał lepszy okres Holenderek, które zmierzały po zwycięstwo w całym spotkaniu. Jednak tym razem ostatnie słowo należało do Serbek - wynik 25:22 przywrócił je do rywalizacji.
Zwyżka formy obrończyń tytułu była widoczna również w czwartej partii. Tam co prawda zaczęły niemrawo, lecz gdy się rozkręciły, to przeciwniczki nie miały wiele do powiedzenia. Wynik 25:20 dla serbskich siatkarek oznaczał tie-break.
Tam specjalnych wątpliwości już nie było. Od stanu 2:2 rosła przewaga Holenderek, które odskoczyły nawet na sześć punktów (12:6). I nie zmarnowały tego, a wygrana 15:11 pozwoliła im dosyć sensacyjnie wyeliminować broniące tytułu Serbki.
W ćwierćfinale mistrzostw świata reprezentacja Holandii zmierzy się z reprezentacją Japonii, która pokonała 3:0 (25:20, 25:23, 25:23) kadrę Tajlandii.
