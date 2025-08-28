Pilne wieści przed mistrzostwami świata. Chodzi o gwiazdę rywali Polaków

Nimir Abdel-Aziz, bo o nim mowa, od lat jest zaliczany do wąskiego grona najlepszych atakujących w siatkówce. Mało tego, umieszczenie go w czołowej trójce najlepszych siatkarzy w ogóle, także nie byłoby wielką kontrowersją. Według renomowanego portalu statystycznego volleybox.net, Holender w 2025 roku posiada drugie najlepsze liczby na świecie. Wyprzedza go tylko Wilfredo Leon.
Nie ulega wątpliwości, że siła holenderskiej kadry opierała się głównie na jej atakującym. Teraz okazuje się, że na mistrzostwach świata zespół z Kraju Tulipanów będzie musiał znaleźć inny plan na wygrywanie spotkań.
- Joel Banks, selekcjoner reprezentacji Holandii, potwierdził przed wylotem na turniej towarzyski do Włoch, iż Nimir Abdel-Aziz nie wystąpi na tegorocznych mistrzostwach świata! - przekazał ekspert siatkarski, Jakub Balcerzak.
To może oznaczać dobre wieści dla reprezentacji Polski, gdyż Holandia zdawała się jej najpoważniejszym rywalem w grupie B. Nawet jeżeli z Abdel-Azizem Holendrom i tak nie udałoby się triumfować z Biało-Czerwonymi, to bez niego to spotkanie zapowiada się już jako zupełny spacer.
Mistrzostwa świata na Filipinach zostaną rozegrane w dniach 12-28 września. Reprezentacja Polski w grupie B zmierzy się kolejno z Rumunią, Katarem i Holandią. Wcześniej Biało-Czerwoni zaprezentują się w Memoriale Huberta Wagnera, turnieju będącym tradycyjnie ich ostatnim sprawdzianem przed dużą imprezą. Tam zagrają kolejno z Serbią, Brazylią i Argentyną, a zawody odbędą się w dniach 29-31 sierpnia.
