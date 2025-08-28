Pilne wieści przed mistrzostwami świata. Chodzi o gwiazdę rywali Polaków

Nimir Abdel-Aziz, bo o nim mowa, od lat jest zaliczany do wąskiego grona najlepszych atakujących w siatkówce. Mało tego, umieszczenie go w czołowej trójce najlepszych siatkarzy w ogóle, także nie byłoby wielką kontrowersją. Według renomowanego portalu statystycznego volleybox.net, Holender w 2025 roku posiada drugie najlepsze liczby na świecie. Wyprzedza go tylko Wilfredo Leon.

Bez Abdel-Aziza, czyli Polacy mogą się cieszyć

Nie ulega wątpliwości, że siła holenderskiej kadry opierała się głównie na jej atakującym. Teraz okazuje się, że na mistrzostwach świata zespół z Kraju Tulipanów będzie musiał znaleźć inny plan na wygrywanie spotkań.

- Joel Banks, selekcjoner reprezentacji Holandii, potwierdził przed wylotem na turniej towarzyski do Włoch, iż Nimir Abdel-Aziz nie wystąpi na tegorocznych mistrzostwach świata! - przekazał ekspert siatkarski, Jakub Balcerzak.

To może oznaczać dobre wieści dla reprezentacji Polski, gdyż Holandia zdawała się jej najpoważniejszym rywalem w grupie B. Nawet jeżeli z Abdel-Azizem Holendrom i tak nie udałoby się triumfować z Biało-Czerwonymi, to bez niego to spotkanie zapowiada się już jako zupełny spacer.

Mistrzostwa świata na Filipinach zostaną rozegrane w dniach 12-28 września. Reprezentacja Polski w grupie B zmierzy się kolejno z Rumunią, Katarem i Holandią. Wcześniej Biało-Czerwoni zaprezentują się w Memoriale Huberta Wagnera, turnieju będącym tradycyjnie ich ostatnim sprawdzianem przed dużą imprezą. Tam zagrają kolejno z Serbią, Brazylią i Argentyną, a zawody odbędą się w dniach 29-31 sierpnia.

