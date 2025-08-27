FIVB oficjalnie ogłasza po meczu Polska - Niemcy. Pilne wieści

Ten mecz polskich siatkarek na długo pozostanie w pamięci polskich kibiców. Drużyna Stefano Lavarniniego była dosłownie o krok od porażki z Niemcami. Przegrywała już 1:2 w setach i 22:24 w czwartej partii. Mimo to doprowadziła do tie-breaka, a w nim po równie wyrównanym boju zwyciężyła 19:17 i w całym spotkaniu 3:2. Po tak niezwykłej dawce emocji nasze zawodniczki przystąpią do fazy pucharowej turnieju.

Wielkie zwycięstwo Polek na MŚ. Wiadomo, kiedy i z kim zagrają o ćwierćfinał

Ich kolejnymi przeciwniczkami będą Belgijki. Oba zespoły spotkają się w Bangkoku w ramach 1/8 finału. Nasz zespół może mówić o ogromnym szczęściu. Gdyby w środę przegrał mecz z Niemkami, rywal byłby zupełnie inny. Polki zajęłyby wówczas drugie miejsce w grupie G i trafiłyby na zwyciężczynie grupy B. A są nimi mistrzynie olimpijskie z Paryża - Włoszki. Na szczęście udało się tego uniknąć, a obecny rywal wydaje się zdecydowanie łatwiejszy.

Biało-Czerwone w tym roku miały już zresztą okazję grać przeciwko reprezentacji Belgii. Działo się to w czerwcu przy okazji turnieju Ligi Narodów w Pekinie. Polska wygrała tamten mecz 3:0, podobnie jak poprzedni - przed dwoma laty w fazie grupowej mistrzostw Europy. Teraz również wydaje się faworytem.

Wszystko jasne! Jest data i godzina kolejnego meczu Polek na MŚ

Trzeba to jednak udowodnić na parkiecie. Kiedy będzie ku temu okazja? Organizatorzy turnieju właśnie podali dokładny termin. Jak czytamy na oficjalnej stronie mistrzostw, mecz Polska - Belgia odbędzie się w sobotę 30 sierpnia. Początek o godz. 15:30, czyli o tej samej, co ostatnie spotkanie z Niemkami.

Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego spotkania na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Transmisję przeprowadzi natomiast Polsat i Polsat Sport 1.

