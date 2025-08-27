"Horror z happy endem". Eksperci ocenili Polki po tym, co pokazały na MŚ

Polskie siatkarki w fazie grupowej mistrzostw świata w Tajlandii nie były bezbłędne. W każdym z pierwszych trzech spotkań oddały rywalkom przynajmniej seta, ale ostatecznie dopięły swego. Zajęły pierwsze miejsce w grupie, co oznacza, że w 1/8 turnieju zmierzą się z Belgią. To znacznie lepszy scenariusz niż starcie z Włoszkami, które groziło nam w przypadku porażki w środę z Niemkami.

Eksperci jednoznacznie ocenili Polki po meczu z Niemkami na mistrzostwach świata

W ostatnim meczu fazy grupowej reprezentacja Stefano Lavariniego nie po raz pierwszy pokazała, że ma serce do walki. Choć w czwartym secie przegrywała 23:24, a więc była o krok od porażki w całym meczu, to zdołała przechylić szalę zwycięstwa w tej partii, a potem wygrać też tie-breaka. To właśnie element zawziętości szczególnie został doceniony w komentarzach na portalu "X".

- Zdaje sobie sprawę z tego, że na dłuższą metę tak się nie da, ale nie chce w tym momencie narzekać, nie ma takiej opcji. Doceniam ten comeback, bo identycznie ten zespół rodził się podczas poprzedniego mundialu, czy turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Udało się obronić kilka piłek meczowych, udało się wyszarpać końcówkę - to najważniejsze, to budujące - podsumował Jakub Balcerzak, autor popularnego profilu siatkarskiego na "X".

Oszołomiony przebiegiem spotkania był natomiast Sebastian Warzecha z "Weszło": - Zacząłem sobie wypisywać rzeczy, których w tym meczu nie rozumiem. Wiecie, jak w ogóle doszło do tie-breaka, jak nie wykorzystaliśmy tych pierwszych meczowych i takie tam. Na siódmym punkcie się zatrzymałem. Niczego nie rozumiem. Po prostu się cieszę, że wygrały mimo wszystko - stwierdził dziennikarz.

Bohaterkę spotkania wytypowała po meczu Agnieszka Niedziałek. - Jeżeli ten horror z happy endem nie będzie przełomem w tych mistrzostwach, to nie wiem, co by nim mogło być. Paulina Damaske powinna sobie wpisać do CV punkt "bohaterka dreszczowców" - napisała dziennikarka Sport.pl

- Niemki duuużo mocniejsze niż miesiąc temu w finałach VNL. Nadspodziewanie dobrze wypadły. Dwa razy odrabialiśmy straty przy podwójnej zmianie z Marleną i Malwiną. Wydaje mi się, że to nie przypadek - zauważył natomiast Krzysztof Sędzicki, dziennikarz WP SportoweFakty.

Wspomnianą Paulinę Damaskę doceniła też Sara Kalisz, która wynotowała jej statystyki. - Paulina Damaske w czwartym secie: super bloki (2), 50 procent w ataki, 63 procent w przyjęciu. Bohaterka! - podsumowała dziennikarka TVP Sport.

Emocji nie ukrywał Seweryn Czarnek. - Ten mecz miał być największym sprawdzianem - i był! Ten mecz miał pokazać, na co możemy liczyć na MŚ - i pokazał! Pokazał, że Polki są niezwykle waleczną drużyną i potrafi odwrócić losy trudnych spotkań! Takie mecze budują drużynę! Wzrusz i duma - napisał dziennikarz specjalizujący się w siatkówce.

Mecz Polski z Belgią w 1/8 mistrzostw świata jest zaplanowany na sobotę, 30 sierpnia. Początek spotkania o godzinie 15:30.