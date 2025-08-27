Co za demolka w hicie! Mistrzynie świata pożegnały się z marzeniami

Reprezentacja Serbii bardzo udanie rozpoczęła zmagania na trwających mistrzostwach świata kobiet w Tajlandii. Obrończynie trofeum wygrały dwa pierwsze mecze grupowe z Ukrainą i Kamerunem. Kibice nie mogli być jednak w pełni zadowoleni, ponieważ w spotkaniu z Kamerunkami kontuzji doznała największa gwiazda Tijana Bosković. Z tego powodu Serbki musiały radzić sobie bez niej w ostatnim meczu grupowym z Japonią.

REKLAMA

"Nie da się nie przyznać, że biorąc pod uwagę dość słabą postawę Serbek w Lidze Narodów jeszcze bez Bosković, wiele osób uważało, że będzie im ciężko zostać jedną z czołowych sił w Tajlandii" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Japonki pokonują osłabione Serbki

Decydujące o wygraniu grupy starcie Serbii z Japonią odbyło się w środę o godzinie 12:00. Od początku pierwszego seta zdecydowanie lepiej radziły sobie Japonki i szybko wyszły na kilkupunktowe prowadzenie. Serbki nie zamierzały się jednak poddawać. Próbowały odrabiać straty i w pewnym momencie przegrywały już tylko jednym punktem. W końcówce spotkanie było bardzo wyrównane, ale ostatecznie lepsza okazała się Japonia, która wygrała 25:23.

W drugim secie lepsze wrażenie sprawiała Serbia, która prowadziła 14:11. Japonia odrobiła jednak straty i starcie się wyrównało. W końcówce obie strony szły punkt za punkt. Żadna z drużyn nie popełniała błędów, ale ostatecznie znów lepiej zaprezentowała się Japonia, która wygrała 30:28. Tym samym prowadziła już 2:0 w setach i była blisko końcowego triumfu.

W trzeciej partii niewielką przewagę miały Serbki. W pewnym momencie prowadziły 22:19 i wydawało się, że niebawem set wpadnie na ich konto. Japonki w świetnym stylu wróciły jednak do gry. Kapitalnie prezentowały się w defensywie i doprowadziły do wyniku 22:22. W ostatnich fragmentach nie brakowało emocji, ale finalnie Serbia wygrała 25:23 i nadal pozostawała w grze.

Kolejna partia od początku układała się po myśli Japonek. Drużyna Ferhata Akbasa pewnie wykorzystywała błędy rywalek i przez długi czas miała bezpieczną przewagę. Finalnie nie pozwoliła im już na więcej i wygrała 25:18. Tym samym Japonia zajęła pierwsze miejsce w grupie z dorobkiem ośmiu punktów i zagra z Tajlandią w 1/8 finału. Serbia pożegnała się z marzeniami o lepszym rozstawieniu i z sześcioma punktami jest druga. W kolejnej rundzie zmierzy się z Holandią. Ukraina i Kamerun nie mają już szans na awans do fazy play-off i zagrają o zajęcie trzeciej lokaty.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU