Polskie siatkarki całkiem dobrze radzą sobie w tegorocznych mistrzostwach świata. W dwóch dotychczasowych meczach grupowych z Kenijkami i Wietnamkami wygrały po 3:1. Wielu ekspertów było zaskoczonych, że Biało-Czerwone straciły po jednym secie w każdym z tych spotkań, ale liczy się końcowy wynik, który ostatecznie był zwycięski. Te triumfy dały Biało-Czerwonym awans do fazy play-off, z czego możemy się cieszyć.

Mistrzostwa świata: Polskie siatkarki zagrają o pierwsze miejsce w grupie

W trzecim meczu Biało-Czerwone zmierzą się z Niemkami. W tym roku już grały z tą reprezentacją - podczas Ligi Narodów. Podopieczne Stefano Lavariniego wygrały wówczas pewnie - 3:0. Podobnie było w ubiegłym roku na tym samym turnieju. Najbardziej zacięte starcie między tymi drużynami oglądaliśmy podczas kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wtedy to Polki pokonały Niemki po tie-breaku. Ostatni raz nasze siatkarki poległy z tymi rywalkami w maju 2022 roku w sparingu. Od tamtej pory Polki wygrały z nimi aż osiem razy.

Stawką tego pojedynku będzie pierwsze miejsce w grupie G. Nasze zachodnie sąsiadki pokonały Kenię i Wietnam po 3:0, więc dzięki bilansowi setów aktualnie plasują się na szczycie tabeli. To wszystko może się jeszcze zmienić. Wszystko zależy od decydującego spotkania.

To starcie będzie również ważne, gdyż druga drużyna w grupie zmierzy się w 1/8 finału mistrzostw świata z Włoszkami - mistrzyniami olimpijskimi i triumfatorkami tegorocznej edycji Ligi Narodów, które są faworytkami do końcowego triumfu w całym turnieju. Jest więc o co grać, ale kiedy?

Mistrzostwa świata. Kiedy mecz siatkarek Polska - Niemcy? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Niemcy na mistrzostwach świata siatkarek zaplanowano na środę 27 sierpnia o godz. 15:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na otwartym Polsacie oraz na Polsat Sport 1.Ta potyczka będzie również dostępna w serwisie m.in. Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Tekstową relację będzie można śledzić również na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

