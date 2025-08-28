Przykre słowa po meczu Polski z Ukrainą. "Nie było"

Młodzieżowa kadra siatkarzy okazała się lepsza od rówieśników z Ukrainy na mistrzostwach świata, wygrywając w 1/8 finału 3:1 (25:17, 16:25, 25:17, 25:22). Tym samym Biało-Czerwoni znaleźli się w najlepszej ósemce turnieju. Ukraińcy z pewnością inaczej wyobrażali sobie przebieg tego meczu.

Trener Ukrainy krytykuje swoich siatkarzy i chwali Polaków

Trener ukraińskich siatkarzy Serhij Kapelus był zaskoczony, że jego zespół tak słabo wszedł w to spotkanie. Całe bojowe nastawienie i cała ekscytacja, które były odczuwalne jeszcze przed pierwszą akcją, nagle wyparowały.

- Byłem bardzo zdenerwowany, że tak słabo zaczęliśmy ten mecz. Byliśmy w dobrych nastrojach, przygotowani, wszyscy rozumieli, jak ważny jest ten mecz. Przed meczem było jasne, że każdy z nas chciał wygrać. Wszyscy byli bardzo podekscytowani, gotowi. Ale kiedy zaczęliśmy grać, to nas zabrakło. Na początku staliśmy w miejscu, po prostu spaliśmy - krytykował Kapelus, cytowany przez portal sport.ua.

Przegrany pierwszy set przez Ukrainę do 17 bardzo mocno wpłynął na mentalność reprezentacji. Był przebłysk w drugiej partii, którą udało się wygrać do 16, ale Ukraińcy nie poszli za ciosem. Kapelus uważa, że pierwszy set był najważniejszy. Tuż po nim czuł, że nie da się wygrać z Polską. Tak dobrze zorganizowany i skoncentrowany zespół jak nasz był po prostu zbyt mocny.

- Mieliśmy jasno określoną taktykę, ale podejście i sama gra od początku nie były zadowalające, nasze. Weszliśmy i czekaliśmy, co się wydarzy. Nie narzucaliśmy warunków, tylko czekaliśmy. To nie działa z tak silnymi drużynami jak Polska. Później ożyliśmy, ale jednak przegraliśmy. Nie byliśmy wystarczająco dobrzy do końca, wpłynął na nas pierwszy set.

Rywalem Polaków w ćwierćfinale będzie reprezentacja Czech.

