Historyczny wynik na MŚ! Debiutant pisze piękną historię

Każdy wielki turniej to okazja do napisania pięknej historii przez mniej renomowane i znane reprezentacje. Taka szansa stanęła przed siatkarkami ze Słowenii, które w tym roku pierwszy raz w historii zagrały na mistrzostwach świata. Rozpoczęły od przegranej 1:3 z Amerykankami, a w drugim meczu po niezwykle zaciętym boju przegrały 2:3 z Czeszkami. Ciągle jednak miały matematyczne szanse na awans do 1/8 finału. Najpierw wygrać z Argentynkami, które miały za sobą wygraną 3:1 z Czeszkami i przegraną 1:3 z Amerykankami.

Reprezentacja Słowenii może napisać piękną historię na mistrzostwach świata

Początkowo to Argentynki miały przewagę to punktu, to dwóch. Od stanu 13:12 jednak to Słowenki zaczęły przejmować inicjatywę dzięki dobrej grze w obronie i skuteczności w kontratakach. To pozwoliło zbudować im kilkupunktową przewagę i spokojnie wygrać seta 25:20.

W drugiej partii Słowenki od początku miały przewagę, a od stanu 14:14 nie pozwoliły ani razu rywalkom wyrównać. W samej końcówce Argentynki rzuciły się w pogoń, ale na to było już za późno. Drugiego seta także Słowenia wygrała, ale tym razem 25:22. Brakowało tylko jednego, żeby zrobić krok w kierunku awansu do historycznego awansu do 1/8 finału.

W trzecim secie znowu Argentynki nie potrafiły się przebić i na prowadzeniu były tylko do wyniku 4:3. Chwilę później było 13:8 dla Słowenek. To jednak nie był koniec emocji, gdyż siatkarki z Ameryki Południowej nie składały broni i doprowadziły do remisu 14:14! Gra punkt za punkt trwała do stanu 18:18. Seria błędów Argentynek i skutecznych kontr Słowenek sprawiła, że to zespół z Europy zamknął ostatecznie seta 25:21, a cały mecz 3:0 i jest blisko awansu do 1/8 finału po pierwszej, historycznej wygranej na mistrzostwach świata!

Argentyna - Słowenia 0:3 (20:25, 22:25, 21:25)

Tabela grupy D po meczu Argentyna - Słowenia:

USA - bilans setów 6:2, 6 punktów Słowenia - 6:6, 4 pkt Argentyna - 4:7, 3 pkt Czechy - 4:5, 2 pkt

Rywalizację w tej grupie zakończy mecz USA - Czechy (początek o godz. 14:30). Jeśli Czeszki nie wygrają tego spotkania, to Słowenia awansuje do 1/8 finału mistrzostw świata. Przed debiutantkami więc kilka godzin nerwowego oczekiwania na ewentualne świętowanie historycznego sukcesu i awansu do fazy pucharowej albo słodko-gorzkie pożegnanie z turniejem.