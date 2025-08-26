Wielkie osłabienie rywali Polaków! Gwiazda ma nie jechać na mundial

Już w połowie września rozpoczną się mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn. Głównym faworytem do triumfu będzie reprezentacja Polski, która w ostatnich tygodniach wygrała Ligę Narodów. Poleci jednak na Filipiny nieco osłabiona. Zabraknie Aleksandra Śliwki, jednego z liderów kadry w ostatnich latach. Niepewny jest też występ Norberta Hubera. Bez optymalnego składu na imprezie wystąpią Amerykanie - nie zagrają Aaron Russell czy Torey DeFalco - a także Włosi - koszmarnej kontuzji nabawił się Daniele Lavia. Okazuje się, że poważny problem kadrowy najpewniej będą mieli również... grupowi rywale Biało-Czerwonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Holandia bez najlepszego atakującego? Media podają niepokojące wieści

Mowa o Holendrach. Ich największą gwiazdą jest Nimir Abdel-Aziz, którego trudno zastąpić. Najlepiej było to widać w trakcie tegorocznej Ligi Narodów, gdzie bez rodaka w składzie drużyna wygrała tylko jeden mecz, ponosząc porażkę w pozostałych 11. Już kilka miesięcy temu 33-latek zapowiadał, że najpewniej zabraknie go na mistrzostwach świata, ale i tak trener i kibice łudzili się, że zmieni zdanie.

Nadzieje spełzły na niczym. "BEZ NIMIRA NA TURNIEJU MISTRZOSTW ŚWIATA?! Jeden z najlepszych atakujących na świecie rozpoczął właśnie w barwach Ziraatu Bankasi Ankara przygotowania do... sezonu ligowego. Oznacza to, że Holandia na Filipinach wystąpi najprawdopodobniej bez swojego lidera..." - informował Jakub Balcerzak na X. Choć absencja siatkarza na mundialu nie jest jeszcze oficjalna, to wiele na to wskazuje. Holender wrócił do Turcji po rocznej przerwie na grę dla Wolfdogs Nagoya.

Polacy w gronie kandydatów do tytułu mistrza świata

Tytułu na tegorocznym mundialu będą bronić Włosi. Przed trzema laty obywatele Półwyspu Apenińskiego pokonali w finale Polaków (3:1). Trzecie miejsce zajęła Brazylia. Trzy wspomniane drużyny będą głównymi faworytami do zwycięstwa. Nie można też zapomnieć o Francuzach czy Amerykanach. W fazie grupowej Biało-Czerwoni zagrają z Holandią, a także Rumunią i Katarem.

Zobacz też: Polki największym rozczarowaniem MŚ. To jest niewytłumaczalne.

Obecnie rozgrywany jest mundial pań. Polki mają za sobą już dwa spotkania - w obu zwyciężyły wynikiem 3:1 (pokonały Wietnam i Kenię) i awansowały na kolejny etap zmagań. W fazie grupowej zmierzą się jeszcze z Niemkami. Mecz zaplanowano na środę 27 sierpnia na godzinę 15:30.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU