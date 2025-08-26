Pierwsza porażka polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu zdecydowanie za mocni

W to lato nie brakowało młodzieżowej siatkówki w wydaniu męskim. Nasza kadra U-19 na początku sierpnia sięgnęła po srebro mistrzostw świata, a drużyna U-19 zajęła w międzyczasie czwarte miejsce na mistrzostwach Europy. Liczyliśmy, że przedstawiciele najstarszej grupy wiekowej, U-21, również przynajmniej zameldują się w strefie medalowej. Na początku trzeba było jednak zrobić swoje w początkowej fazie turnieju rozgrywanego w chińskim Jiangmen.

Polska U-21 przegrała na koniec fazy grupowej

Na start turnieju młodzi siatkarze prowadzeni przez Piotra Grabana, do niedawna trenera Projektu Warszawa, pokonali w trzech setach Portoryko. Następnie również bez żadnych problemów wygrywali z Koreą Południową, Kanadą oraz Kazachstanem. W międzyczasie zwycięstwa odnosił też Iran, drugi z mocarzy grupy B, ale nie robił tego tak pewnie jak Biało-Czerwoni, tracąc pojedyncze sety, a mecz z Koreą wygrywając dopiero po tie-breaku.

Wiele wskazywało więc na to, że w ostatnim grupowym spotkaniu to Polacy są faworytem do zwycięstwa. Ale niestety Irańczycy, którzy bronią tytułu na mistrzostwach świata u-21, zaprezentowali zdecydowanie lepszą siatkówkę od naszego zespołu. Poza drugim setem (wygranym przez Polskę do 19) kompletnie kontrolowali przebieg spotkania. Trzeba przyznać, że rzadko (niezależnie od kategorii wiekowej) obserwujemy taką bezradność polskich siatkarzy jak we wtorek w Chinach.

Ekipa Grabana przegrała z Iranem w czterech setach, przez co zajmie w grupie B drugie miejsce. W 1/8 mistrzostw świata U-21 zmierzy się trzecią drużyną grupy D, którą prawdopodobnie będzie Argentyna albo Ukraina. Mecz Polaków odbędzie się w środę, 27 sierpnia. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana.

Polska U-21 - Iran U-21 1:3 (18:25, 25:19, 17:25, 19:25)