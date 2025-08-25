Polki już z awansem na MŚ! Jest jeden haczyk. Oto tabela naszej grupy

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet polski zespół rozpoczyna w mieszanych nastrojach. Z jednej strony zwyciężył dwa pierwsze mecze za trzy punkty. Z drugiej stracone sety w starciach z takimi drużynami, jak Wietnam czy Kenia dają powody do zastanowienia. W poniedziałek siatkarki Stefano Lavariniego znów dały się zaskoczyć. Po pierwszym pewnie wygranym 25:17 secie uległy Kenijkom do 15. Na szczęście w kolejnych dwóch partiach wróciły na dobre tory i wygrały do 15 i do 14. Potknięcia mają jednak swoje konsekwencje w układzie tabeli.

Polki mają awans do 1/8 mistrzostw świata! Tak wygląda tabela "polskiej" grupy

Biało-Czerwone po dwóch kolejkach fazy grupowej zajmują drugie miejsce w grupie G, które oczywiście pozwala na awans do 1/8 finału. Na koncie mają komplet sześciu punktów, a to oznacza, że już zapewniły sobie wyjście z grupy. Trzecia Kenia i czwarty Wietnam wciąż pozostają z zerowym dorobkiem, a zatem nie mają już matematycznych szans, by nas wyprzedzić. Mimo to o pełni szczęścia nie może być mowy.

Wyżej od naszej reprezentacji plasują się Niemki, które także odniosły dwa zwycięstwa, a na ich koncie jest sześć punktów. Sęk w tym, że do tej pory nie straciły ani jednego seta. W sobotę pokonały Kenię do 22, 8 i 20, a w poniedziałek - Wietnam do 18, 17 i 21. Dzięki temu wyprzedzają nasz zespół lepszym bilansem setów.

Mimo to Polki nadal mają szansę na zakończenie rywalizacji grupowej na pierwszym miejscu. Aby tak się stało, muszą wygrać nadchodzący mecz z Niemkami - nieważne czy za dwa (wynikiem 3:2) czy za trzy punkty (wynikiem 3:0 lub 3:1). Jeśli natomiast przegrają, do końca pozostaną na drugiej pozycji w tabeli, przez co trafią na teoretycznie trudniejszego rywala w 1/8 finału. Spotkanie Polska - Niemcy planowane jest na środę 27 sierpnia na godz. 15:30. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela grupy G mistrzostw świata kobiet w siatkówce:

1. Niemcy - 2 mecze, sety: 6-0, 6 pkt

2. Polska - 2 mecze, sety: 6-2, 6 pkt

3. Kenia - 2 mecze, sety: 1-6, 0 pkt

4. Wietnam - 2 mecze, sety: 1-6, 0 pkt

