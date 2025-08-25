Co za wstyd! Polki największym rozczarowaniem MŚ. To jest niewytłumaczalne

Katarzyna Wenerska tylko ze złością podbiła piłkę, która po ataku ze środka Kenijek spadła w boisko po polskiej stronie. Właśnie skończył się drugi set drugiego meczu Polek na mistrzostwach świata. Wynikiem 15:25.

Nie, nie pomyliliśmy się. Rywalki Polek - na papierze o wiele słabsze, zajmujące dopiero 25. miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) - wykorzystały drugiego z dziesięciu setboli i rozbiły drużynę Stefano Lavariniego. Na twarzach zawodniczek mieszały się żal, rozczarowanie i strach. Strach, dlatego, że grały tak słabo, że nie było pewności, że to koniec takich przykrych niespodzianek.

Na szczęście skończyło się tylko na jednej takiej wpadce i zwycięstwie 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:14) w całym spotkaniu. Ale ta wygrana i awans do 1/8 finału MŚ, który dzięki niej wywalczyły, miały być oczywiste. A jednak bardzo trudno się to oglądało. Po meczu styl, w jakim Polki to osiągnęły, nadal jest trudny do przetrawienia. Tego, jak fatalnie polski zespół zagrał zwłaszcza w tej nieszczęsnej drugiej partii, jak to się mówi, nie "odzobaczymy".

Koszmar wrócił. Tak na tych MŚ nie rozczarowuje nikt

Było już kilka, mniejszych lub większych, sensacji w trakcie dwóch dotychczas rozegranych kolejek MŚ siatkarek w Tajlandii. Brazylijki musiały walczyć w tie-breaku, żeby nie przegrać z Francuzkami. Punkt straciły też Japonki - przeciwko Ukrainkom, jak i Kanadyjki - w meczu z Hiszpankami. Chinki przegrały seta z Meksykankami, a potem jeszcze z Kolumbijkami. Amerykankom nie udało się utrzymać czystego konta przeciwko Argentynkom, skończyło się na czterech setach.

To wszystko nie ma jednak podjazdu do tego, jak ogromnym zaskoczeniem były najpierw męczarnie Polek i przegrany już pierwszy set na tych MŚ przeciwko Wietnamkom, a teraz także porażka - i to w jak katastrofalnym stylu - w drugiej partii meczu z Kenijkami. Przykro to pisać, ale Polki to na razie największe rozczarowanie tych mistrzostw.

Jeśli chcą wywalczyć coś więcej na tym turnieju, to takie wpadki jak z dwóch pierwszych meczów absolutnie nie udowadniają, że miałyby do tego podstawy. Nie takiej postawy spodziewaliśmy się po zespole, którego celem jest zagrożenie najlepszym i walka o historyczne wyniki na wielkich imprezach. Już po meczu otwierającym rywalizację pisaliśmy, że przegrywanie seta z takimi outsiderami, nie powinno się przydarzyć. A teraz ten koszmar do nas wrócił i to ze zdwojoną siłą.

Lavarini nie wytrzymał. Jego zawodniczki znów dały się zaskoczyć

Z Wietnamkami były chociaż przebłyski. Jakiekolwiek akcje, którymi Polki nawiązywały walkę z o wiele słabszym, ale potrafiącym walczyć i zaskoczyć je rywalem. Tym razem chwilami nie było nawet nawiązania kontaktu z przeciwniczkami. Przegrać seta z Kenijkami do 15 to kompromitująca wpadka.

Stefano Lavarini krzywił się, wywracał oczami, robił dziwne i wręcz śmieszne miny. Był idealnym obrazem tego, jak wyglądałby każdy kibic przyglądający się temu, co wyprawiają Polki. Chwilami chyba nawet nie mógł na to patrzeć. I choć zazwyczaj pozostaje spokojny, a od początku seta próbował nie wybuchnąć, na ostatniej przerwie przed końcem seta, mówił już wściekłym głosem, wręcz krzyczał. Nie wytrzymał, bo i naprawdę trudno przy takiej grze kryć negatywne emocje.

Polki znów dały się zaskoczyć. Kenijki niezwykle dużo broniły, ich dobra postawa w tym elemencie była niespodziewana. W połączeniu z siłą na zagrywce i ryzykownych atakach z pełną mocą dostawaliśmy przeciwko sobie drużynę grającą bezkompromisowo. Afrykanki nie miały nic do stracenia i wykorzystywały rolę underdoga. Ale to nie była siatkówka na najwyższym światowym poziomie, a raczej granie, które pozwalało na korzystanie z błędów rywala i swoich najlepszych stron.

Kenijki wykonały to znakomicie, Polki nie znalazły odpowiedzi. Granym przez nie akcjom brakowało jakości, chwilami jakby zapominały, że niektóre ataki przeciwniczek da się obronić, a zagrywki przyjąć. To był obraz, którego nigdy nie chcielibyśmy widzieć. W przypadku kadry Stefano Lavariniego przydarza się to na szczęście bardzo rzadko, ale teraz może martwić.

To nie był już tylko wypadek przy pracy. Niewytłumaczalna wpadka

Po meczu z Wietnamkami można było mówić o wypadku przy pracy. W końcu to był pierwszy mecz, trzeba było przyzwyczaić się do warunków w hali i na turnieju. A do tego, co bardzo podkreślały Polki, egzotyczny rywal, który zaskakiwał ruchami, których zazwyczaj na boiskach się nie widuje. Bolało, a nawet kłuło w oczy, ale jakoś dało się zaakceptować, że tym razem mecz Polek, który powinien być spacerkiem, okazał się takim, po którym trudno było skupić się na zwycięstwie i pozytywach.

Niestety, po starciu z Kenijkami jest jeszcze gorzej. To, co się stało, jest wręcz niewytłumaczalne. Przegrany set był o wiele gorszy od tego z soboty. Jednocześnie przydarzył się tuż po partii, w której Polki może nie zachwycały grą, ale dość spokojnie wykonały zadanie - wygrały seta do 17 i dość pewnie objęły prowadzenie. A jednak chwilę później coś nie grało już na tyle, że ta ich gra się posypała. Wcześniej to Kenijki popełniały wiele błędów, ale po zmianie stron się uspokoiły i zagrały swoje. A u Polek pojawiły się te same nerwy, które widzieliśmy w meczu otwarcia, tylko już trudno je uzasadnić.

Pozytywy? Chyba jedynie to, że Polki przegrały w tych meczach "tylko" po jednym secie. Bo straty punktów i porażki byłyby już nie do zaakceptowania. Możemy wyróżniać pojedyncze siatkarki - np. Magdalenę Stysiak za 29 punktów z Wietnamkami, czy Martynę Czyrniańską za 15 przeciwko Kenijkom, ale to cały zespół zawodził w tych momentach, które zapamiętamy najbardziej. I najgorzej. Podniesienie się po tak źle zagranym secie można docenić, w tabeli liczą się zwycięstwa i punkty, ale trudno wszystko, co wokół tego, pominąć.

Polki "medytowały" w pozie z przymrużeniem oka. Teraz żarty się kończą

Choć tego przegranego seta nikt raczej nie będzie próbował tłumaczyć. Może - mimo wszystko - to dobrze? Polki wydają się świadome tego, że te wpadki nie powinny się przydarzyć. Po zakończeniu spotkania pozowały do grupowego zdjęcia, jakby medytowały. To należy odebrać z przymrużeniem oka. Zażartowały, że zachowały spokój i w tym meczu w ogóle nie było nerwów.

Nie ma co ukrywać, że one się pojawiły. Przemilczenie słabego stylu gry i przegranych setów w pierwszej części fazy grupowej MŚ nie byłoby w porządku. Ale pewnie, że teraz nie warto się tym przejmować, a wyciągnąć z tej wpadki jeszcze jedną, ważną lekcję. I zająć się kolejnymi wyzwaniami. Bo teraz żarty na mistrzostwach w Tajlandii się kończą.

Polki po tych dwóch zwycięstwach zapewniły już sobie awans do 1/8 finału. W środę zagrają z Niemkami, żeby ustalić, z którego miejsca wyjdą z grupy - pierwszego czy drugiego. Zwycięstwo będzie kluczowe, żeby zostać w turnieju jak najdłużej i walczyć o najwyższe cele - a nie ryzykować wcześniejsze odpadnięcie z rywalizacji. To będzie najprawdopodobniej wybór pomiędzy graniem z Włoszkami już w pierwszym etapie fazy play-off albo w ćwierćfinale. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że wolelibyśmy trafić na niepokonaną od ponad 30 spotkań Italię dopiero w walce o strefę medalową. A i wtedy Polki będą w trudnej sytuacji.

Tak jak przed turniejem wydawało się, że Niemki to nie ta sama półka co nasza kadra, to warto zauważyć, że one, także grając z Wietnamkami i Kenijkami, nie straciły na tych MŚ jeszcze seta. Zrobiły to, czego oczekiwaliśmy od polskiej kadry. Bez nie wiadomo jak pięknego stylu, ale liczby się zgadzają - zwłaszcza to zero przy przegranych partiach, gdzie u nas tak boli zapisywana "dwójka".

Lavarini aż odgonił kamerę i mikrofon. Nie chciał, żeby dało się to usłyszeć

Chwilę po gorzkich uśmiechach przy "medytacji" na zdjęciach miny Polek zrobiły się poważne. To przyszło w momencie, gdy wokół siebie w kółku zebrał je Lavarini. Nie wiemy, co mówił, bo szybko odgonił kamerzystę i dźwiękowca, prosząc, żeby nie pokazywać jego przemowy w transmisji.

Możemy jednak zgadywać, że motywował swoje zawodniczki, mówiąc, że teraz nadchodzi czas, gdy muszą pokazać już swój pełny potencjał. Wiemy, że jest o wiele większy niż to, co prezentowały dotychczas. Teraz chcielibyśmy - razem z Lavarinim - zobaczyć to na boisku.

Na świeżo, tuż po meczu, wręcz nie da się skupić na czymś innym niż frustracji po beznadziejnie przegranym secie. W obliczu zwycięstwa on się nie liczy, choć na tę chwilę raczej niewielu kibiców potrafi cieszyć się z sześciu punktów po dwóch meczach. Ale dobrze. Oby za chwilę nie trzeba było się przejmować stylem gry, wpadkami Polek, tylko właśnie cieszyć ze zwycięstw. Nawet jeśli teraz to bardzo trudne.

Mecz Polek z Niemkami zaplanowano na 15:30 czasu polskiego w środę. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.