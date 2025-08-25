22 sierpnia rozpoczęły się kobiece mistrzostwa świata w siatkówce. W turnieju udział biorą Polki, które w pierwszej serii meczów w grupie G wygrały z Wietnamem 3:1. W poniedziałkowe popołudnie Biało-Czerwone rozegrają spotkanie z Kenią. Dwie drużyny w "polskiej grupie" mają już na koncie dwa rozegrane spotkania. Za nami mecz Niemcy - Wietnam.

Niemki miażdżą w polskiej grupie

Sensacji nie było. Niemki, które na inaugurację swojego występu na turnieju rozgrywanym w Tajlandii pokonały Kenię 3:0, tym razem w takim samym stosunku setów wygrały z Wietnamem. Pierwszy set długo zdawał się wyrównany, ale od stanu 12:12 nasze zachodnie sąsiadki narzuciły mocniejsze tempo. Odskoczyły na trzy punkty i nie zmarnowały przewagi do końca seta. Co więcej - udało im się powiększyć różnicę i wygrać 25:18.

Druga partia rozpoczęła się od prowadzenia Niemek 3:0. To był zwiastun dalszej fazy seta. W pewnym momencie faworytki prowadziły nawet 13 punktami (21:8). Ostatecznie reprezentantkom Wietnamu udało się odrobić część strat. Tym razem przegrały 17:25.

Trzeci set był jedynym, w którym Niemki przegrywały. Początek partii rozpoczął się od falstartu i prowadzenia Wietnamek 8:5. To jednak było wszystko na co stać było siatkarki z Azji. Europejki szybko wzięły się w garść, odrobiły straty i zgodnie z oczekiwaniami wygrały seta 25:21, a cały mecz 3:0.

Jeśli Polki pokonają w poniedziałek Kenijki, to w środę 27 sierpnia zagrają z Niemkami o pierwsze miejsce w grupie G. Awans do dalszych gier wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup.

Reprezentacja Niemiec nigdy nie zdobyła medalu siatkarskich mistrzostw świata kobiet. Najlepszym ich wynikiem jest piąte miejsce wywalczone w 1994 roku.

