MŚ w siatkówce kobiet 2025. Gdzie oglądać mecz Polska - Kenia? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski siatkarek ma za sobą udany okres. Mimo że trzeci raz z rzędu nie udało jej się wygrać Ligi Narodów, to zaprezentowała się w niej z bardzo dobrej strony. I ponownie zdobyła brąz. Przed mistrzostwami świata rozegrała tylko jeden sparing i pokazała w nim, że forma została utrzymana, gdyż zawodniczki Stefano Lavariniego gładko pokonały Ukrainę 3:1. Udanie zainaugurowały również sam mundial, choć styl pozostawił wiele do życzenia.

"To była początkowo droga przez mękę, która zaczęła się zadziwiająco" - relacjonowała spotkanie z Wietnamem Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. Nasze siatkarki, choć wygrywały 23:21, przegrały pierwszego seta i w związku z tym, było widać duże rozczarowanie na twarzy Lavariniego. - To był nasz debiut na tych mistrzostwach i w takich okolicznościach trudno jest zagrać tak, jakby się tego chciało - przyznał.

- Na pewno walczyliśmy o to, żeby nie podupaść mentalnie. Ważne, żeby w trudnych momentach, gdy nie wszystko idzie po twojej myśli, utrzymać spokój. Rozmawiamy o tym, staramy się to kontrolować. W przyszłości musimy przykładać wagę do tego, żeby myśleć tylko o kolejne piłce, przeciwniku i meczu, być uważnym - tłumaczył.

Niezadowolenia nie kryła również jedna z liderek polskiego zespołu Magdalena Stysiak. - Pierwszy mecz na takim turnieju zawsze jest trudny. Mamy dużo szacunku do zespołu z Wietnamu, który grał nieźle. My w tym pierwszym secie? No nic, zagrałyśmy katastrofalnie. To set do zapomnienia. Na pewno teraz wyciągniemy z niego wnioski. Będzie dla nas dobrą lekcją - wyjaśniła.

Podobne zdanie miał Jakub Balcerski ze Sport.pl. "To nie był spokojny ani dobry mecz. Za to można go nazwać lekcją, którą Polki będą miały do odrobienia. Prawda jest taka, że o to zwycięstwo nie powinniśmy drżeć nawet przez moment. A zaskakiwało, jak trudno przychodziło zawodniczkom Lavariniego zdobywanie niektórych punktów. Wiemy, i Polki też wiedzą, że potrafią grać spokojniej, pewniej i skuteczniej" - oznajmił.

Polska - Kenia. O której godzinie? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Polska - Kenia odbędzie się już w poniedziałek 25 sierpnia. Początek o godz. 15:30. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenach Polsatu Sport. Spotkanie będzie można również obejrzeć w internecie na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE