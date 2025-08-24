Anastasi oszołomiony reprezentantem Polski. "On jest niesamowity"

Na początku sierpnia polscy siatkarze w fantastycznym stylu sięgnęli po triumf w Lidze Narodów. W półfinale rozbili Brazylię (3:0), a w finale nie pozostawili cienia złudzeń Włochom (3:0). Teraz ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia przygotowuje się do kolejnej bardzo ważnej imprezy - mistrzostw świata.

Andrea Anastasi zachwyca się Tomaszem Fornalem. Co za słowa

Polscy siatkarze aktualnie znajdują się w Zakopanem. Ich treningi obserwował były selekcjoner reprezentacji Polski i trener klubów z PlusLigi Andrea Anastasi. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zdradził, że największe wrażenie wywarł na nim Tomasz Fornal. Włoch nie krył zachwytów nad zawodnikiem.

- On jest niesamowity! Razem z Alessandro Michieletto są według mnie najbardziej kompletnymi zawodnikami pod względem gry w bloku, obronie, zagrywce. Atakować też potrafią zarówno mocno, jak i nieco lżej, technicznie. Oczywiście to nie koniec nazwisk świetnych przyjmujących, bo dalej wymieniłbym też Kamila Semeniuka, Wilfredo Leona czy Ołeha Płotnyckiego, choć ten ostatni szkoda, że nie gra na poziomie reprezentacyjnym - powiedział. Anastasi dodał również, że nie zazdrości Grbiciowi tego, że musi skreślić jednego z siatkarzy przed startem mistrzostw świata.

- Powiedziałem Nikoli, że nie chciałbym być teraz w jego skórze. Znam to uczucie, gdy stoi się przed wyborem na ważny turniej i to kosztuje niesamowicie dużo energii, by przekazać temu jednemu zawodnikowi, że zostaje w domu. Rozumiem też, gdy siatkarz czuje się rozczarowany i reaguje emocjonalnie - dodał.

Reprezentacja Polski ma przed sobą jeszcze jeden etap przygotowań do mistrzostw. Zagra w Memoriale Wagnera, który odbędzie się w ostatni weekend sierpnia. W Krakowie dojdzie do starć z Serbią, Brazylią i Argentyną. Mistrzostwa świata rozpoczną się już 12 września.