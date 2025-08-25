Skowrońska porzuciła Polskę. Wybrała inny kraj do życia. Oto jej sąsiadka

"Kawałek po kawałku przenoszę się do Italii, gdzie jest moje serce, i okno na przyszłość" - pisała niedawno Katarzyna Skowrońska, była reprezentantka Polski w siatkówce, dwukrotna mistrzyni Europy (2003 i 2005). Niedawno pochwaliła się, jak przebiega jej przeprowadzka.

Katarzyna Skowrońska wyjechała z Polski do Włoch. Spotkała starą znajomą

42-latka w sobotę 23 sierpnia opublikowała wpis na Instagramie, gdzie widać ją obok znanej postaci. "Połączyła nas reprezentacja. Dziesiątki wspólnych wieczorów, siedziałyśmy na parapecie w Szczyrku na zgrupowaniach kadry, z nogami na poręczy, a z głowami w chmurach. Marzenia, plany a przede wszystkim siatkówka. Nie ma już w naszym życiu reprezentacji, a została przyjaźń" - napisała. O którą koleżankę z kadry chodzi?

"Joanna Wołosz nadal gra w Imoco Volley, święci sukcesy na sportowych arenach świata. Ja jak tylko mogę, jestem na jej najważniejszych meczach" - dodała Skowrońska. I okazuje się, że miniona sobota była dla nich przełomowym dniem.

Katarzyna Skowrońska i Joanna Wołosz urządzają się we Włoszech

"Dzisiaj oficjalnie zostaliśmy sąsiadkami, i wiem, że jak tylko wychyle się przez balkon i krzyknę: 'Janiaaaaa', to ona się zjawi... Zawsze możemy na siebie liczyć... Bo taka jest ta nasza przyjaźń" - zakończyła 42-latka. I pokazała ich wspólne zdjęcia z plaży, gdzie nie mogło zabraknąć piłki do siatkówki.

Katarzyna Skowrońska i Joanna Wołosz wspólnie występowały w reprezentacji Polski w latach 2010-2016 i zdobyły srebro igrzysk europejskich 2015. Obie łączą też długoletnie występy we włoskich klubach - młodsza z nich od ośmiu lat gra w Imoco, a wcześniej była w Unendo Yamamay Busto Arsizio (2013-2015). Natomiast starsza występowała w: Minetti Infoplus Vicenza (2005/06), Asystel Novara (2006-2008), Scavolini Pesaro (2008-2010) oraz Foppapedretti Bergamo (2016/17).