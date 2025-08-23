Wielcy rywale Polaków poważnie osłabieni przed MŚ! Straszna kontuzja

Choć rywalizacja na Filipinach zapowiada się bardzo emocjonująco, to w tym roku światowy czempionat odbędzie się bez naprawdę wielu gwiazd. Nie wszystkich co prawda "wycięły" kontuzje. Większość gwiazd kadry amerykańskiej (np. Aaron Russell czy Torey DeFalco) zrobiła sobie przerwę od bardzo wymagającego sezonu reprezentacyjnego. Jednak urazy też wielu nie oszczędzają. Dobrze wie o tym choćby reprezentacja Polski. Na Filipiny udamy się m.in. bez Aleksandra Śliwki, a niepewny jest udział Norberta Hubera, który kolejnych kłopotów nabawił się już na zgrupowaniu.

Mistrzowie świata poważnie osłabieni!

Większych problemów jak dotąd unikała reprezentacja Włoch. Finaliści Ligi Narodów (porażka z Polską 0:3) i obrońcy tytułu mieli dość spokojne przygotowania do mistrzostw. Aż do teraz. Bardzo poważnej kontuzji doznał Daniele Lavia. Przyjmujący był bardzo ważną częścią drużyny, która w 2022 roku zdobyła mistrzostwo świata, a w tym roku dotarła do finału Ligi Narodów. Włoch złamał rękę i to bardzo poważnie.

Straszliwa kontuzja na treningu. Boli od samego czytania

- Podczas treningu w Weronie wraz z reprezentacją Włoch Daniele Lavia doznał wieloodłamowego złamania prawej ręki z przemieszczeniem. Uszkodził także ścięgna, a także dwa palce u dłoni. Zawodnik przeszedł już operację w celu ustabilizowania kości oraz naprawy ścięgien. Czas jego rehabilitacji zostanie jeszcze oszacowany, ale już teraz wiadomo, że będzie to bardzo długa przerwa - poinformował jego klub Trentino Volley.

Nie ma zatem wątpliwości, że z głowy ma mistrzostwa, a także zapewne większość nadchodzącego sezonu (jak nie cały). Włosi trafili do grupy F z Ukrainą, Belgią oraz Algierią. Polacy, którzy są z kolei w grupie B (Holandia, Rumunia, Katar), mogą na nich trafić najwcześniej w półfinale (do którego obie ekipy mogą spokojnie awansować).