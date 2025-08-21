Powrót na stronę główną
Co za cios dla reprezentacji Polski! Tuż przed mistrzostwami świata
Polscy siatkarze szykują się do mistrzostw świata, będą chcieli odzyskać tytuł. Trener Nikola Grbić jest coraz bliżej wyłonienia ostatecznej kadry na turniej. Ale nagle pojawił się problem, który zaburza plany Serba i reprezentantów. Jeden z kadrowiczów, na którego Grbić mocno liczy, zgłosił problemy zdrowotne.
Fot. Volleyball World, materiały prasowe FIVB

W ostatnim czasie Nikola Grbić odesłał do domu trzech siatkarzy. Zgrupowanie w Zakopanem opuścili Mateusz Czunkiewicz, Mateusz Poręba i Bartłomiej Bołądź. W sztabie bardzo mocno liczono na to, że uda się przygotować Bartosza Kurka i Norberta Hubera na turniej. Obaj wcześniej zmagali się z kontuzjami.

Kluczowy kadrowicz kontuzjowany. Jest komunikat

Niestety, problemy zdrowotne nie opuszczają polskich siatkarzy, a ostatnio skarżył się na nie Norbert Huber. Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) wydał oficjalny komunikat w sprawie środkowego. Poinformowano, że Hubera dopadł problem mięśniowy i będzie musiał przejść badania.

"W związku z dolegliwościami bólowymi lewego uda zgłoszonymi przez Norberta Huberta, środkowy reprezentacji Polski zostanie poddany badaniom, które zostaną przeprowadzone w piątek" - czytamy w komunikacie na stronie związku.

W związku z kłopotami zdrowotnymi Hubera Grbić zdecydował się awaryjnie przywrócić na zgrupowanie w Zakopanem Mateusza Porębę.

Do końca zgrupowania siatkarzy zostały trzy dni. Po nim Biało-Czerwoni zagrają w Memoriale Wagnera w ostatni weekend sierpnia. Zmierzą się w Krakowie z Serbią, Brazylią i Argentyną. To będą ostatnie przygotowania przed siatkarskim mundialem.

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn odbędą się w dniach 12-28 września. Gospodarzem będą Filipiny. Tytułu bronią Włosi, którzy pokonali Polskę w finale trzy lata temu.

