Co za cios dla reprezentacji Polski! Tuż przed mistrzostwami świata

W ostatnim czasie Nikola Grbić odesłał do domu trzech siatkarzy. Zgrupowanie w Zakopanem opuścili Mateusz Czunkiewicz, Mateusz Poręba i Bartłomiej Bołądź. W sztabie bardzo mocno liczono na to, że uda się przygotować Bartosza Kurka i Norberta Hubera na turniej. Obaj wcześniej zmagali się z kontuzjami.

Kluczowy kadrowicz kontuzjowany. Jest komunikat

Niestety, problemy zdrowotne nie opuszczają polskich siatkarzy, a ostatnio skarżył się na nie Norbert Huber. Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) wydał oficjalny komunikat w sprawie środkowego. Poinformowano, że Hubera dopadł problem mięśniowy i będzie musiał przejść badania.

"W związku z dolegliwościami bólowymi lewego uda zgłoszonymi przez Norberta Huberta, środkowy reprezentacji Polski zostanie poddany badaniom, które zostaną przeprowadzone w piątek" - czytamy w komunikacie na stronie związku.

W związku z kłopotami zdrowotnymi Hubera Grbić zdecydował się awaryjnie przywrócić na zgrupowanie w Zakopanem Mateusza Porębę.

Do końca zgrupowania siatkarzy zostały trzy dni. Po nim Biało-Czerwoni zagrają w Memoriale Wagnera w ostatni weekend sierpnia. Zmierzą się w Krakowie z Serbią, Brazylią i Argentyną. To będą ostatnie przygotowania przed siatkarskim mundialem.

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn odbędą się w dniach 12-28 września. Gospodarzem będą Filipiny. Tytułu bronią Włosi, którzy pokonali Polskę w finale trzy lata temu.