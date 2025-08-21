Michał Winiarski wydaje się osobą stworzoną do pracy w siatkówce. Był znakomitym zawodnikiem - mistrzem Europy, świata, triumfatorem Ligi Mistrzów - a obecnie jest uważany za jeden z największych talentów trenerskich. Od trzech lat prowadzi czołową polską drużynę, czyli Wartę Zawiercie, a także jest szkoleniowcem reprezentacji Niemiec, która pod jego wodzą znaczy coraz więcej w Europie. O "Winiarze" często mówi się też jako o potencjalnym następcy Nikoli Grbicia w kadrze Polski, kiedy Serb zdecyduje się pożegnać z Biało-Czerwonymi.

Michał Winiarski mówi o synie. "Ma pełno zapału"

Wielką karierę chce też zrobić Oliwier Winiarski. To rozgrywający, który w marcu 2024 roku zaliczył debiut na parkietach PlusLigi. Z powodu kontuzji Miguela Tavaresa trener Warty Zawiercie wprowadził wówczas swojego syna na boisko, choć był to wyłącznie epizodyczny występ. Od jakiegoś czasu potomek słynnego siatkarza robi już karierę z dala od drużyny wielokrotnych medalistów mistrzostw Polski. W przyszłym sezonie ma być graczem pierwszoligowej BKS Bydgoszcz.

W programie "Siatkarskie Ligi" Winiarski został zapytany o poczynania 18-letniego syna. Oto co powiedział: - Oczywiście jestem dumny. Chyba naturalną rzeczą było to, że będzie grał w siatkówkę. Jest bardzo ambitny i często staram się mu tłumaczyć, że jeśli chodzi o pozycję rozgrywającego to droga jest długa i trudna. Natomiast ma pełno zapału i oczywiście jestem jego najwierniejszym fanem, razem z mamą - podkreślił szkoleniowiec Aluron CMC Warty Zawiercie.

"Winiar" wypowiedział się też na temat presji, z jaką mierzy się utalentowany rozgrywający: - Myślę, że Oliwier Winiarski pracuje sam na siebie. Zawsze będę mu służył radą i jeśli będę mógł, to starał się go rozwijać. Natomiast nazwisko nie tyle co może przeszkadzać, co sprawia, że porównują go do taty. A ja myślę, że chyba dla żadnego młodego sportowca nie byłoby to przyjemne. Z drugiej strony myślę, że istnieje też sporo pozytywów. Olek jest akurat osobą bardzo otwartą. I myślę, że bardziej jest (z porównań) dumny, niż mu to przeszkadza - zakończył Michał Winiarski.