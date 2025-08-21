Raz, dwa, trzy! Co za występ Polaków na MŚ! Pokazali, jak to się robi

Polacy na mistrzostwa globu do chińskiego Jiangmen przybyli jako jedni z faworytów do zwycięstwa w cały turnieju. Ich awans z grupy B, w której znaleźli się z Portoryko, Koreą Południową, Kazachstanem, Kanadą i Iranem, można zakładać w ciemno. Choć walka o pierwsze miejsce w zestawieniu może wyglądać ciekawie, gdyż drużyna Iranu to obrońcy tytułu sprzed dwóch lat. W pierwszym spotkaniu pokonali zresztą Kazachstan 3:1.

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Świetny początek Biało-Czerwonych. Nerwy tylko w drugim secie

Pierwsze spotkanie podopieczni Piotra Grabana zagrali z Portoryko, a ich postawę w premierowym secie można określić jednym słowem: koncert. Wystarczy tylko przytoczyć statystykę ich skuteczności ataku, która wyniosła aż 80%. W efekcie siatkarze zza Oceanu zostali rozbici 25:15.

Drugi set dość niespodziewanie był znacznie ciekawszy. Mało tego, Portoryko długo prowadziło w nim na tablicy wyników, w pewnym momencie nawet czterema punktami (15:11). Ich przewaga utrzymywała się nawet kiedy partia zbliżała się ku końcowi (21:18), choć trzeba przyznać, że spora była w tym zasługa samych Polaków. Ci bowiem popełnili aż 11 własnych błędów: 5 w ataku i 6 na zagrywce. Można więc powiedzieć, że oddali rywalom za darmo połowę "oczek".

Jednak pod koniec Polacy ponownie pokazali klasę, głównie za sprawą Wojciecha Gajka, który świetnie poradził sobie na zagrywce. I tak, pomimo sporych nerwów, drugi set ponownie padł ich łupem, tym razem wygrany do 22.

Trzecia - i ostatnia - partia na tablicy wyników zakończyła się tak samo jak druga, ale miała już zupełnie inny przebieg. Siatkarze z Portoryko byli podłamani wypuszczeniem wygranej w poprzednim secie, z kolei Polacy nie popełniali już tak wielkiej liczby błędów. Wygrywali bardzo wyraźnie, w pewnym momencie nawet 19:12. I chociaż rywale starali się ich dogonić, to ostatecznie trzeci raz musieli pogodzić się z przegranym setem.

Kolejne spotkanie mistrzostw świata Polacy zagrają już jutro o godzinie 7:50 polskiego czasu, a ich rywalami będzie Korea Południowa. Biało-Czerwoni będą oczywiście zdecydowanymi faworytami tego meczu.

Polska 3:0 (25:15, 25:22, 25:22) Portoryko