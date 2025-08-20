Marcin Możdżonek jest kolejną osobą ze świata sportu, która postanowiła się zaangażować w politykę. Były siatkarz już wcześniej trzymał dobre relacje m.in. z politykami Suwerennej Polski, udzielił poparcia Sławomirowi Mentzenowi w wyborach prezydenckich. Sam startował w wyborach samorządowych 2024. Co prawda nie został nowym prezydentem Olsztyna, ale wywalczył miejsce w Radzie Miasta z ramienia własnego ugrupowania. Niedługo potem dołączył do Konfederacji.

Możdżonek powiedział o reakcji siatkarzy na wejście do polityki. "Zazdroszczą"

Siatkarski mistrz świata z 2014 r. już w poprzednich wywiadach wspominał, że polityka była obecna w jego życiu od dawna, była jego zainteresowaniem. Dziś stała się jego sposobem na życie po karierze sportowej.

- Polityką interesowałem się od zawsze, byłem na bieżąco ze wszystkimi tematami. Chciałem po zakończeniu kariery działać w kolejnym obszarze, w którym będę mógł coś po sobie zostawić - powiedział w rozmowie na kanale YouTube WeszłoTV. W czerwcu wspominał, że dołączenie akurat do Konfederacji było dla niego naturalnym krokiem.

Możdżonek został też zapytany o to, jak środowisko siatkarskie zareagowało na jego dołączenie do partii politycznej i aktywne zaangażowanie się z krajową politykę. Wyznał, że pozostali byli reprezentanci Polski nawet mu zazdrościli.

- Wielu z nich nigdy nie przyzna się publicznie do tego, że sympatyzuje z tą i tamtą opcją. W szatni rozmawiało się na tematy polityczne, ale nie za często, raczej pobieżnie. Ale wielu z nich napisało do mnie wiadomości lub dzwoniło, że gratulują i zazdroszczą, że byłem w stanie, odważyłem się wyjść i artykułować dość jasno swoje poglądy czy sympatie polityczne. W dzisiejszym czasie jest to dość trudne i obciążające, tak samo dla mnie. Jest pewna łatka przypisana i trzeba sobie z tym radzić do końca swojej kariery politycznej - przyznał.

Obecny prezes Naczelnej Rady Łowieckiej dodał, że w swojej najbliższej działalności politycznej chce się skupić na kwestiach gospodarki. Poglądy Konfederacji w tym obszarze przekonały go do dołączenia do tej partii.

- Sprawy światopoglądowe okładam na inną półkę. One są ważne, bo kształtują nasze życie, ale chce się skupić na tym, co jest tu i teraz, co można poprawić m.in. w sferach administracji publicznej, finansowej, prawnej i innych, które są dla nas na co dzień istotne - wyjaśnił.

Marcin Możdżonek nie wykluczył startu w najbliższych wyborach parlamentarnych.