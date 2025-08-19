Rywalki Polek na MŚ bez największej gwiazdy. Wszystko przez testy płci

Polki będą faworytkami w starciu z Wietnamkami, choć kadra tego azjatyckiego kraju rośnie z każdym kolejnym rokiem. Na koniec 2024 r. zajmowała 33. miejsce w rankingu FIVB. W aktualnym notowaniu jest dużo wyżej, bo na 22. pozycji. Wietnam pierwszy raz zagra na kobiecych mistrzostwach świata. Ale nie brakuje kontrowersji wokół drużyny, czy też tamtejszej siatkówki w ogóle.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Rywalki Polek bez największej gwiazdy. Wszystko przez testy płci

Liderką reprezentacji Wietnamu jest 25-letnia Nguyen Thi Bich Tuyen. Co prawda jej nazwisko widnieje na liście zawodniczek zgłoszonych do gry na mistrzostwach świata, którą można znaleźć na stronie FIVB, ale wiadomo już, że nie zagra. Taką informację podają m.in. TVP Sport i portal vnexpress.net, powołując się na Wietnamską Federację Siatkówki (VFV). Jak oficjalny powód nieobecności atakującej podano sprawy osobiste.

"Zgodnie z planem, jutro, 20 sierpnia, wietnamska reprezentacja siatkówki kobiet pojedzie do Phuket w Tajlandii, aby wziąć udział w mistrzostwach świata 2025. Zgodnie z ogłoszeniem Wietnamskiej Federacji Siatkówki (VFV) na liście drużyny nie ma Bich Tuyen. Zawodniczka Nguyen Thi Bich Tuyen nie chce brać udziału w tych zawodach i jest nieobecna z przyczyn osobistych. Federacja i sztab szkoleniowy reprezentacji narodowej szanują decyzję zawodniczki" - oświadczyła federacja.

Wietnamskie media postanowiły drążyć temat. Według ich doniesień powodem nieobecności Bich Tuyen na najważniejszej imprezie w historii wietnamskiej siatkówki są kwestie związane z jej płcią. Od lat krąży teoria, że 25-letnia atakująca to tak naprawdę mężczyzna. W 2023 r. miała zostać poddana testom płci, na prośbę jednego ze sponsorów krajowych mistrzostw, ale odmówiła. Poczuła, że naruszono jej dobre imię. Teraz także ma chcieć uniknąć nacisków ze strony FIVB na ewentualne testy.

Jak opisuje portal nld.com.vn, dwa lata temu środowisko krajowej siatkówki wstawiło się za gwiazdą reprezentacji, po jej stronie stanęły też media w kraju. Jednak od tego czasu Bich Tuyen regularnie odmawiała występów w reprezentacji Wietnamu. Wyjątkiem był Challenger Cup w 2024 r., kiedy Wietnam zajął trzecie miejsce, głównie dzięki skutecznej grze Bich Tuyen.

Zobacz też: Wpadka Świątek po finale w Cincinnati. Nie poszło zgodnie z planem

W pierwszej połowie sierpnia doszło do innego skandalu związanego z testami płci i siatkarkami z Wietnamu. Na mistrzostwach świata U21 ukarano Wietnamki walkowerami po tym, jak dwie siatkarki zostały poddane testom płci i wykluczono je z dalszej rywalizacji. Wietnamczycy tłumaczyli się brakami aktów urodzenia w dokumentach, ale to nie zmieniło decyzji FIVB.

Mimo to Polki nie powinny lekceważyć Wietnamek, jeśli chcą zaliczyć dobre wejście w turniej. Mecz Polska - Wietnam w sobotę o godzinie 15:30 czasu polskiego. Biało-Czerwone zmierzą się w kolejnych spotkaniach grupowych z Niemkami i Kenijkami. Gospodarzem MŚ jest Tajlandia. Tytułu mistrzowskiego bronią Serbki.