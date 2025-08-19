Winiarski porównał Polskę i Niemcy. Jasny przekaz

Winiarski od kilku lat uznawany jest za jednego z najlepszych polskich trenerów. O jego klasie świadczy chociażby praca, którą wykonuje w Aluron CMC Warcie Zawiercie, z którą zdobył dwa wicemistrzostwa PlusLigi, Puchar i Superpuchar Polski w 2024 roku, a w sezonie 2024/2025 dotarł do finału Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Otrzymał pytanie o pracę w Polce i Niemczech. "Liczba specjalistów? Możemy ich szukać ze świeczką"

41-latek jest także jednym z głównych kandydatów, którzy w przyszłości mogliby zastąpić Nikolę Grbicia na stanowisku trenera reprezentacji Polski. Zresztą ma już doświadczenie w pracy z kadrą, gdyż od 2022 roku szkoli niemieckich siatkarzy. I czyni to z sukcesami, gdyż pod jego wodzą Niemcy pierwszy raz od 12 lat zagrali na igrzyskach olimpijskich, gdzie ulegli w ćwierćfinale 2:3 późniejszym złotym medalistom z Francji.

Z racji pełnionych funkcji Winiarski został zapytany o pracę w Polsce i Niemczech. - Trener reprezentacji Niemiec ma niesamowity komfort pracy, ponieważ w tym kraju zainteresowanie siatkówką jest dużo mniejsze. Jeżeli chodzi o samą znajomość dyscypliny, liczbę dziennikarzy, specjalistów - możemy ich szukać ze świecą w ręku - opowiadał na kanale Siatkarskie Ligi.

W istocie, za Odrą siatkówka nie jest najpopularniejszym sportem drużynowym. Daleko jej do takich dyscyplin jak piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka czy nawet hokej na lodzie, który nad Wisłą jest wręcz niszowym sportem, a w Niemczech ma ogromną bazę fanów. To sprawia, że presja pracy trenera niemieckiej kadry siatkówki jest bez porównania mniejsza od tej, którą jako szkoleniowiec Polaków odczuwa Nikola Grbić.

Winiarski:- Siatkówka w Niemczech jest czwartym-piątym sportem zespołowym. Od czasu igrzysk olimpijskich trochę się zmieniło, ponieważ byliśmy w ogólnokrajowej telewizji i oglądalność była bardzo duża. Teraz też dostaliśmy informację, że transmisje z mistrzostw świata będą dostępne dla wszystkich. Myślę, że to krok w kierunku poznania dyscypliny i jej spopularyzowania.

Wspomniane przez Winiarskiego mistrzostwa świata odbędą się w dniach 12-28 września, a gospodarzem zawodów będą Filipiny. Biało-Czerwoni są jednymi z głównych kandydatów do wygrania tej imprezy, zaś podczas ostatniej edycji w 2022 roku zdobyli srebrne medale. Niemcy, którzy także zagrają na Filipinach, trzy lata temu już pod wodzą Winiarskiego zdołali wyjść z fazy grupowej, ale w 1/8 finału okazali się gorsi od Słoweńców.