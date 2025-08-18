Został tylko jeden! Oto decyzja Grbicia. PZPS wypuścił komunikat

Polscy siatkarze szlifują formę przed nadchodzącymi mistrzostwami świata na Filipinach. W ośrodku w Zakopanem trenują pod okiem Nikoli Grbicia, który selekcjonuje zawodników pod kątem wyjazdu na turniej. I jest coraz bliżej zakończenia procesu.

Nikola Grbić zdecydował. Siatkarz opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski

Komunikat w tej sprawie ukazał się w poniedziałek. "W Zakopanem pozostało 15 zawodników przygotowujących się do mistrzostw świata. W związku z dobrymi wynikami badań i pozytywną opinią sztabu medycznego dotyczącą stanu zdrowia Maksymiliana Graniecznego udział w zgrupowaniu zakończył Mateusz Czunkiewicz" - przekazano na oficjalnej stronie PZPS.

Ta decyzja Grbicia raczej była spodziewana. Czunkiewicz był najniżej w hierarchii libero - przypomnijmy, że poza Graniecznym w Zakopanem jest jeszcze Jakub Popiwczak. A skoro 20-latek jest zdrowy, to zawodnik Ślepska Suwałki nie miał większych szans na powołanie.

- Chcę serdecznie podziękować Mateuszowi, za wykonaną pracę i pomoc w treningach. Doceniam jego zaangażowanie i fakt, że wspierał kadrę umiejętnościami i swoją pozytywną energią w tym sezonie - powiedział Serb.

Nikola Grbić musi skreślić jeszcze jednego siatkarza. To z nich ma wybierać

Na mistrzostwa pojedzie 14 siatkarzy, więc szkoleniowiec będzie musiał skreślić jeszcze jednego. "Ze słów Grbicia wynika, że [...] na koniec będzie wybierał na pozycji (przyjmującego - red.) między Bartoszem Bednorzem a Arturem Szalpukiem" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl, która porozmawiała z selekcjonerem reprezentacji Polski. Wcześniej były wątpliwości, czy odpadnie jeden z przyjmujących (jest ich pięciu), czy jeden ze środkowych (jest ich czterech).

14-osobowy skład na mistrzostwa świata ma być znany do towarzyskiego meczu z Brazylią, zaplanowanego na 4 września. Sam turniej na Filipinach rozpocznie się 12 września i potrwa do 28 września.