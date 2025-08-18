Skowrońska podjęła ważną decyzję. To koniec

Katarzyna Skowrońska zachwycała polskie środowisko siatkówki już w bardzo młodym wieku. W 2003 roku zadebiutowała w seniorskiej kadrze i niedługo później zdobywała mistrzostwo Europy. Częścią słynnych "Złotek" Andrzeja Niemczyka była też dwa lata później. W tamtych czasach występowała głównie jako środkowa, ale z czasem zaczęła grać na ataku. W karierze klubowej prowadziła swoje drużyny m.in. do mistrzostwa Włoch, Pucharu CEV czy triumfu w Klubowych Mistrzostwach Świata.
Skowrońska podjęła decyzję. To niedługo nastąpi
Mimo upływających lat Skowrońska nie zwalniała, odnosząc sukcesy nie tylko we Włoszech, ale Turcji czy Chinach. Dopiero w 2017 roku jej kariera drastycznie wyhamowała. Siatkarka zerwała więzadła krzyżowe, co wiązało się z długą rehabilitacją, po której nie zdołała już wrócić do wysokiej formy. Przez dwa lata grała jeszcze w lidze brazylijskiej, ale następnie ogłosiła zakończenie kariery.
Skowrońska w ostatnich latach okazyjnie pojawiała się w telewizji podczas meczów reprezentacji Polski. Miała chociażby okazję wystąpić w roli ekspertki Eurosportu na igrzyskach w Paryżu. W 2021 roku ogłosiła natomiast rozwód z Jakubem Dolatą, z którą była w małżeństwie przez czternaście lat. W najbliższym czasie w życiu utytułowanej siatkarki dojdzie do kolejnej wielkiej zmiany. Za pośrednictwem Instagrama zapowiedziała, że wyprowadza się z Polski.
"Maturę robiłam w Poznaniu, byłam już na swoim. Tam też był mój pierwszy klub w lidze, który niestety nie wywiązywał się ze swojej umowy. Było ciężko, wyłączyli mi prąd w mieszkaniu. Lekcje odrabiałam na klatce schodowej, bo tam było światło. Tamten czas nauczył mnie wiele, a w szczególności troski o moją niezależność finansową, która jest fundamentem mojego życia, tego osobistego jak i biznesowego. Kawałek po kawałku przenoszę się do Italii, gdzie jest moje serce, i okno na przyszłość (a zdjęcie z piłą STIHL to nie jest post sponsorowany). ITALY, HERE I COME AGAIN" - przekazała Skowrońska.
Polka wróci więc do Włoch, w której lidze siatkarskiej grała przez łącznie sześć lat.
