Skowrońska podjęła ważną decyzję. To koniec

Katarzyna Skowrońska zachwycała polskie środowisko siatkówki już w bardzo młodym wieku. W 2003 roku zadebiutowała w seniorskiej kadrze i niedługo później zdobywała mistrzostwo Europy. Częścią słynnych "Złotek" Andrzeja Niemczyka była też dwa lata później. W tamtych czasach występowała głównie jako środkowa, ale z czasem zaczęła grać na ataku. W karierze klubowej prowadziła swoje drużyny m.in. do mistrzostwa Włoch, Pucharu CEV czy triumfu w Klubowych Mistrzostwach Świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Skowrońska podjęła decyzję. To niedługo nastąpi

Mimo upływających lat Skowrońska nie zwalniała, odnosząc sukcesy nie tylko we Włoszech, ale Turcji czy Chinach. Dopiero w 2017 roku jej kariera drastycznie wyhamowała. Siatkarka zerwała więzadła krzyżowe, co wiązało się z długą rehabilitacją, po której nie zdołała już wrócić do wysokiej formy. Przez dwa lata grała jeszcze w lidze brazylijskiej, ale następnie ogłosiła zakończenie kariery.

ZOBACZ TEŻ: Była reprezentantka Polski wzięła ślub z ukochaną. Gwiazdy na weselu

Skowrońska w ostatnich latach okazyjnie pojawiała się w telewizji podczas meczów reprezentacji Polski. Miała chociażby okazję wystąpić w roli ekspertki Eurosportu na igrzyskach w Paryżu. W 2021 roku ogłosiła natomiast rozwód z Jakubem Dolatą, z którą była w małżeństwie przez czternaście lat. W najbliższym czasie w życiu utytułowanej siatkarki dojdzie do kolejnej wielkiej zmiany. Za pośrednictwem Instagrama zapowiedziała, że wyprowadza się z Polski.

"Maturę robiłam w Poznaniu, byłam już na swoim. Tam też był mój pierwszy klub w lidze, który niestety nie wywiązywał się ze swojej umowy. Było ciężko, wyłączyli mi prąd w mieszkaniu. Lekcje odrabiałam na klatce schodowej, bo tam było światło. Tamten czas nauczył mnie wiele, a w szczególności troski o moją niezależność finansową, która jest fundamentem mojego życia, tego osobistego jak i biznesowego. Kawałek po kawałku przenoszę się do Italii, gdzie jest moje serce, i okno na przyszłość (a zdjęcie z piłą STIHL to nie jest post sponsorowany). ITALY, HERE I COME AGAIN" - przekazała Skowrońska.

Polka wróci więc do Włoch, w której lidze siatkarskiej grała przez łącznie sześć lat.