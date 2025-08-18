Mężczyzna pomylony z dzikiem nie żyje. Oto reakcja Możdżonka

O smutnym wydarzeniu w gminie Michów jako pierwszy poinformował tygodnik "Wspólnota lubartowska". "W nocy z soboty na niedzielę odbywało się polowanie, w którym uczestniczyły trzy osoby. Podczas polowania jeden z myśliwych strzelał do dzika, po chwili z pobliskiej posesji wyszedł mężczyzna, który chciał otworzyć bramę. W jego kierunku padły strzały. Jedna z trzech wystrzelonych kul trafiła go, mężczyzna zginął" - czytamy. Wstępnie ustalono, że myśliwy pomylił człowieka z dzikiem.

Marcin Możdżonek wypowiedział się na temat tragedii

W poniedziałek głos zabrał Marcin Możdżonek, który pod koniec 2023 roku został prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Oto pełne oświadczenie, które zamieścił na portalu "X":

"Szanowni Państwo. W związku z tragicznym wydarzeniem w powiecie lubartowskim, z udziałem myśliwych będących na polowaniu, chciałbym przede wszystkim złożyć rodzinie zmarłego mężczyzny najszczersze kondolencje. Jest to niewyobrażalna tragedia, która nigdy nie powinna się wydarzyć i wiem, że nie ma w tej chwili żadnych stosownych słów, które potrafią w jakikolwiek sposób oddać ogrom nieszczęścia, które spotkało rodzinę zmarłego.

Ze swej strony zapewniam, że jako Polski Związek Łowiecki niezwłocznie uruchomiliśmy wszelkie procedury wyjaśniające tę sytuację i jesteśmy oczywiście do dyspozycji organów ścigania jako instytucja, której członkami byli zatrzymani do wyjaśnienia myśliwi. Zapewniam, że winni wskazani przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, poniosą także konsekwencje w szeregach Polskiego Związku Łowieckiego. Nie ma żadnego wytłumaczenia, ani tym bardziej usprawiedliwienia dla takich działań wśród myśliwych!"

Marcin Możdżonek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy XXI wieku. Wraz z reprezentacją zdobywał złote medale mistrzostw Europy, Ligi Światowej oraz mistrzostw świata. Wielokrotnie był przy tym nagradzany indywidualnie, jako najlepszy środkowy danych zawodów. Razem ze Skrą Bełchatów natomiast trzy lata z rzędu (2009-2011) zdobywał mistrzostwo PlusLigi.

Po zakończeniu kariery sportowej Możdżonek zaangażował się w politykę. Jest członkiem Rady Miasta Olsztyna, a w 2024 roku nieudanie próbował zostać jego prezydentem. Na początku czerwca dołączył również do wchodzącej w skład Konfederacji partii Nowa Nadzieja. Łowiectwem - jak przyznał - pasjonował się jeszcze w czasach zawodniczych.