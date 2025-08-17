Była reprezentantka Polski wzięła ślub z ukochaną. Gwiazdy na weselu

Anna Kaczmar jest byłą polską siatkarką. W trakcie kariery występowała między innymi w Atomie Trefl Sopot i MKS-ie Dąbrowa Górnicza. Na koncie ma mistrzostwo Polski z 2010 roku w barwach BKS Aluprof Bielsko-Biała, Puchar Polski (2009 i 2015), Superpuchar Polski (2013), a także Puchar CEV z 2013 roku. Jest także byłą reprezentantką Polski. Karierę zakończyła w 2022 roku w Volleyball Wrocław.

Anna Kaczmar wzięła ślub. Znane siatkarki obecne na weselu

Niedawno Kaczmar podzieliła się w mediach społecznościowych wyjątkową nowiną. Była siatkarka wzięła ślub ze swoją partnerką Anną. "Dzień, który zmienił nasze życie. Dziękujemy za każde słowo, gratulacje i ogrom życzeń, które do nas płyną. To piękne doświadczenie czuć, że nasza miłość niesie się dalej i porusza serca. Bo miłość zawsze wygrywa" - napisała na Instagramie i opublikowała kilka zdjęć.

Na weselu obecne były między innymi była reprezentantka Polski w siatkówce Joanna Wołosz i była siatkarka Katarzyna Skowrońska. Wołosz opublikowała na Instastory serie materiałów ze ślubu, na których główną rolę odgrywały Kaczmar z żoną. "Miały być dziesiątki zdjęć z uroczystości ślubnej. A są tylko te trzy, kiedy Panna Młoda po całej nocy przyszła rozprostować nogi. A tak na serio, wolałam z nimi być obecna i smakować każdą chwilę, a nie spamować insta dziesiątkami zdjęć ! Miłość jest odpowiedzią …Bądźcie bezkompromisowo szczęśliwe" - napisała na Instagramie Skowrońska.

Anna Kaczmar po zakończeniu kariery nie związała swojej przyszłości ze sportem i została doradczynią ubezpieczeniową.