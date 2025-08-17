Niebywałe co zrobiły polskie siatkarki na MŚ. Było już 20:14

Sporo dobrego działo się w polskiej siatkówce młodzieżowej w okresie letnim. Polskie siatkarki przywiozły złoty medal mistrzostw Europy U-16, a siatkarze srebrny z mistrzostw świata U-19. Nieźle spisała się też nasza męska drużyna na czempionacie Starego Kontynentu U-16, zajmując czwarte miejsce. Na podobne wyniki liczyliśmy również w Indonezji, gdzie kadra Miłosza Majki rywalizowała we wspomnianych mistrzostwach świata do lat 21.
To koniec mistrzostw świata dla Polek. Porażka z Chinami Biało-Czerwonych
Nasze siatkarki nieźle spisywały się na początku sierpniowego turnieju. W fazie grupowej przegrały tylko jeden z pięciu meczów - z faworyzowanymi Włoszkami. Nawet jednak ten mecz nie był jednostronny, bo reprezentacja Polski zdołała doprowadzić w nim do tie-breaku. Następnie mierzyła się z Portoryko w 1/8 mistrzostw świata U-21 i również nie mogliśmy narzekać na jej grę. Biało-Czerwone wygrały 3:0, kompletnie nie dając szans rywalkom, które ani razu nie uzbierały więcej niż 16 punktów w partii!
ZOBACZ TEŻ: Dramatyczny mecz Polek na MŚ! Zdecydował tie-break, ależ horror
W kolejnym spotkaniu zespół Miłosza Majki napotkał jednak na Bułgarki i nieco nieoczekiwanie poległ w czterech setach. To przekreśliło szansę na awans Polek do fazy medalowej i oznaczało, że pozostała im rywalizacja o miejsca 5-8. W sobotę Polki wygrały po tie-breaku z Turcją, a w niedzielę czekały je Chiny.
Ten mecz miał zaskakujący przebieg. Polki wygrały pierwszego seta, minimalnie przegrały drugiego, a w trzecim prowadziły nawet 20:14. W tamtym momencie wszyscy polscy kibice zapewne byli optymistami, ale zespół Miłosza Majki... nagle się posypał. Przegrał cztery akcje z rzędu, a chwilę później całą partię. To widocznie go podłamało - bo w kolejnym secie Chinki zaczęły kompletnie kontrolować to, co działo się na boisku. Nasze siatkarki uzbierały w czwartym secie tylko 17 punktów i przegrały cały mecz 1:3.
Ostatecznie zatem reprezentacja Polski zakończy mistrzostwa świata U-21 na szóstym miejscu.
Polska U-21 - Chiny U-21 1:3 (25:23, 21:25, 23:25, 17:25)
